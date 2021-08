Date de sortie, prix et précommande

Le pack Destiny 2 Bungie 30th Anniversary a été annoncé avec une date de sortie et un prix pour les fans qui souhaitent pré-commander.

La présentation d’hier a donné le coup d’envoi à la Saison des perdus et nous a également offert une journée de lancement pour l’extension très attendue de The Queen. La gigantesque Savathun de Bungie a l’air incroyable avec sa couronne unique et ses épaulettes mortelles, mais elle n’arrivera pas avant le 22 février de l’année prochaine.

Bien qu’elle ne nous honorera pas de sa présence avant six mois, il reste encore beaucoup à faire pour les fêtes de fin d’année.

Date de sortie du pack 30e anniversaire de Destiny 2

La date de sortie du pack 30e anniversaire de Destiny 2 Bungie est le 7 décembre.

Il célèbre l’existence de Bungie depuis 1991, et son site Web a l’aperçu suivant :

« Célébrez trois décennies de jeu avec un événement qui rend hommage aux aventures que nous avons partagées. Nous ne pouvons imaginer de meilleure façon de marquer l’occasion qu’en poursuivant notre voyage ensemble. Et donc, avec les vents solaires dans le dos, nous vous invitons humblement à tirer votre Myth Claymore de son fourreau et à nous rejoindre à côté des étoiles.

Cela commencera par une activité de matchmaking gratuite à six joueurs ainsi que de nouveaux secrets et des récompenses à collectionner. Bien que cet événement soit disponible pour tout le monde, il y aura des bonus uniques pour l’achat du pack.

Prix

Le pack 30e anniversaire de Destiny 2 Bungie ne coûte que 21,99 £.

Il marquera l’arrivée d’un nouveau donjon qui permettra aux explorateurs de débloquer le nouvel ensemble d’armures Thorn. Cette grotte de butin sera dangereuse, mais vous pourrez vous protéger avec le lance-roquettes exotique Gjallarhorn.

Dans l’ensemble, la collection comprendra des armes emblématiques, des armures, des ornements, des moineaux, des emotes et plus encore qui représentent l’héritage du développeur et de l’éditeur. Cette collection comprend les ensembles exclusifs d’ornements inspirés du marathon et du streetwear.

30e anniversaire de Bungie – La fête commence en décembre. Événement gratuit : activité de matchmaking à 6 joueurs, de nouveaux secrets et objets de collection à découvrir. 💠 Pack anniversaire : nouveau donjon, ensemble d’armures Thorn, armes emblématiques, ornements, GJALLARHORN (!!!), et plus encore.https://t.co/g6PtcynIMm – Destiny 2 (@DestinyTheGame) 24 août 2021

Comment pré-commander

Vous pouvez pré-commander le pack Bungie sur le PSN ou la boutique Steam.

Il ne semble pas y avoir de bonus pour l’achat de la collection avant le lancement, il n’y a donc pas besoin de se précipiter. Alors que la collection de goodies fournira de nombreuses armures, armes et autres articles frais, les fans peuvent plutôt souhaiter précommander l’extension The Witch Queen pour 34,99 £.

