Date de sortie, prix et rumeurs du Samsung Galaxy Buds 2

Au cours des dernières années, Samsung a sorti un certain nombre de véritables écouteurs sans fil pour concurrencer les AirPods Apple et les AirPods Pro, chaque itération des Samsung Galaxy Buds s’améliorant par rapport à la précédente.

Maintenant, il semble que Samsung soit sur le point de sortir son prochain modèle d’écouteurs sans fil – les soi-disant Samsung Galaxy Buds 2 ont apparemment été révélés par des lignes de code intrigantes dans les données du fichier APK de l’application Samsung Galaxy Wearable, comme découvert à l’origine par Police Android.

Les Galaxy Buds 2 sont apparemment développés sous le nom de code « berry » et pourront probablement se connecter à plusieurs appareils en même temps. Il est prévu que les véritables écouteurs sans fil pourraient être lancés aux côtés du prochain Galaxy Z Fold 3 au cours du second semestre.

Nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles le Samsung Galaxy Buds 2 serait lancé plus tard cette année dans quatre options de couleurs différentes. Et plus récemment, ce qui ressemble au Samsung Galaxy Buds 2 a été repéré sur la plate-forme FCC (Federation Communications Commission) par 91Mobiles, ce qui suggère qu’un lancement est imminent. Nous avons également vu des fuites d’images de l’appareil.

Cela signifie que les Galaxy Buds 2 pourraient rivaliser avec les rumeurs Apple AirPods 3, qui devraient également faire leurs débuts plus tard cette année. Comme c’était le cas avec les générations précédentes, Samsung cherchera probablement à réduire les prix des écouteurs phares d’Apple. Nous espérons qu’ils pourront rivaliser avec les meilleurs écouteurs sans fil de la planète.

Couper à la chasse

Que sont-ils? Les prochains écouteurs sans fil de SamsungQuand seront-ils libérés ? Peut-être le 11 aoûtCombien coûteront-ils ? La rumeur dit qu’ils coûteront environ 179 $ / 129 £ / 239 AU $

Les Samsung Galaxy Buds originaux, lancés en mars 2019, cherchaient à renverser le monopole des AirPods d’Apple sur le véritable marché des écouteurs sans fil. Aux côtés de leurs successeurs, le Samsung Galaxy Buds Plus, le Samsung Galaxy Buds Live et le Samsung Galaxy Buds Pro, ils constituent un portefeuille plus large de véritables écouteurs sans fil Samsung.

Reste à savoir si le Samsung Galaxy Buds 2 sera le successeur des écouteurs sans fil d’origine ou du nouveau Galaxy Buds Pro. S’il s’agit de ces derniers, nous pourrions assister à des représailles de fonctionnalités telles que la suppression active du bruit et l’imperméabilisation ; cependant, s’il s’agit des premiers, nous pourrions voir ces fonctionnalités plus haut de gamme abandonnées au profit d’un prix moins cher.

Nous pensons qu’il semble plus probable qu’ils seront les premiers. Les Samsung Galaxy Buds d’origine n’ont jamais eu de “vrai” suivi, les Galaxy Buds Plus agissant davantage comme une version améliorée. Selon Sammobile, le numéro de modèle des rumeurs de Samsung Galaxy Buds 2 est « SM-R177 », comme la plupart des modèles de Galaxy Buds. Les Galaxy Buds Pro, quant à eux, portent le numéro de modèle « SM-R190 », ce qui suggère que les nouveaux écouteurs ne reprendront pas là où le Pro s’est arrêté.

Le Samsung Galaxy Buds Pro. (Crédit image : Samsung)

La découverte du code relatif aux écouteurs dans le Samsung Wearable APK a été la première suggestion qu’une date de sortie pourrait être imminente.

Plus récemment, nous avons entendu dire que la date de sortie des Samsung Galaxy Buds 2 tomberait plus tard en 2021, nous n’aurons donc peut-être pas longtemps à attendre. (Galaxy Club, via Sammobile). En fait, le pronostiqueur Roland Quandt a déclaré que Samsung “accélère la production” des Galaxy Buds de nouvelle génération, ce qui signifie qu’ils pourraient sortir dès le mois d’août, à l’occasion du troisième anniversaire des Galaxy Buds originaux.

Plus d’un pronostiqueur est allé jusqu’à dire que le 11 août est le jour où les Galaxy Buds 2 et de nombreux autres matériels Samsung verront le jour. S’ils se lancent en 2021, ils pourraient avoir une concurrence féroce sous la forme des Apple AirPods 3 (dont le lancement est supposé cette année) et des Google Pixel Buds A (déjà sortis).

Alors que le Samsung Galaxy Buds Pro n’a été lancé qu’en janvier de cette année, ce n’est pas différent de Samsung de lancer des écouteurs sans fil en succession rapide. Depuis 2019, la société a sorti pas moins de quatre modèles dans la gamme Galaxy.

Prix ​​​​des Samsung Galaxy Buds 2

Selon MySmartPrice, qui cite des “sources du secteur”, les Galaxy Buds 2 coûteront “entre 180 et 200 euros”.

Si nous supposons que les têtes se situeront au milieu de ces deux prix, cela revient à environ 225 $ / 160 £ / 300 AU $. En comparaison, les AirPods Pro coûtaient 279 € / 249 $ / 249 £ / 399 AU $ lors de leur lancement en 2019, bien que des remises soient parfois disponibles.

Cela vaut la peine de prendre ces prix avec des pincettes ; ils sont basés sur une conversion des prix de l’UE divulgués, et ce n’est pas comme Samsung d’avoir des prix aussi différents aux États-Unis et au Royaume-Uni (le Galaxy Buds Pro coûte 199 $ / 219 £ dans ces régions).

Mettre à jour: Le prix de vente au détail des Samsung Galaxy Buds 2 pourrait être moins cher que ce qui était initialement prévu. Une déclaration à MySmartPrice de l’expert technique Ishan Agarwal suggère que les Galaxy Buds 2 coûteront désormais 149 €. C’est environ 179 $ / 129 £ / 239 AU $, ce qui est nettement moins cher que notre estimation initiale. Une deuxième source a maintenant soutenu cela.

Les Samsung Galaxy Buds originaux. (Crédit image : TechRadar)

Conception Samsung Galaxy Buds 2

Si les Samsung Galaxy Buds 2 font suite aux Galaxy Buds d’origine, nous nous attendons à ce qu’ils ressemblent à leurs prédécesseurs, avec des boîtiers arrondis, des embouts interchangeables et un étui de charge mince.

Plus récemment, nous avons entendu dire qu’ils arboreront un design très similaire au Galaxy Buds Pro, après que des photos des futurs bourgeons attachés à un dossier FCC aient été révélées.

Nous avons également entendu dire que les Samsung Galaxy Buds 2 seront disponibles en quatre couleurs différentes : noir, blanc, vert et violet. Ces options de couleur correspondent aux options de couleur supposées pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, qui seraient respectivement disponibles en noir et vert, et vert et violet clair.

Plus récemment, nous avons vu de véritables fuites d’images, y compris l’image ci-dessous : vous pouvez voir comment la conception suit le modèle du Galaxy Buds Pro.

(Crédit image: 91mobiles)

Samsung Galaxy Buds 2 : fonctionnalités

Alors que la plupart des fuites et des rumeurs du Samsung Galaxy Buds 2 se sont concentrées sur la conception des écouteurs, certaines fonctionnalités seraient à venir avec les prochains écouteurs Samsung.

Le pronostiqueur chevronné @UniverseIce a révélé que les Galaxy Buds 2 conserveront la réduction active du bruit de leurs prédécesseurs et offriront une “meilleure qualité sonore” – une mise à niveau que nous attendons généralement d’une nouvelle paire d’écouteurs.

Il y a aussi une image attachée à cette fuite, bien qu’elle ne nous en dise pas vraiment plus sur ce qui se passe. Il semble que les capteurs infrarouges pour la détection automatique de l’usure intra-auriculaire seront conservés dans le Galaxy Buds Pro, et nous ne verrons pas de retour à la conception en forme de haricot du Galaxy Buds Live :

Le Galaxy Buds2 a une meilleure qualité sonore et a toujours une réduction de bruit active28 mai 2021

Voir plus

Samsung Galaxy Buds 2 : ce qu’on veut voir

Les derniers écouteurs sans fil de la société, les Samsung Galaxy Buds Pro, sont les meilleurs à ce jour – mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’améliorations que nous aimerions voir des Galaxy Buds 2.

Qualité audio améliorée

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont les meilleurs écouteurs Samsung à ce jour, mais ils laissent un peu à désirer. Bien que leur présentation globale soit bien équilibrée et qu’ils offrent une expérience d’écoute agréable, ils n’ont pas les détails et la présence d’écouteurs approuvés par les audiophiles.

Si Samsung veut améliorer son jeu, les Galaxy Buds 2 devraient offrir plus de clarté dans les fréquences moyennes et hautes, ainsi qu’une scène sonore plus large et plus immersive.

Prise en charge d’aptX HD

Avec le Samsung Galaxy Buds Pro, vous êtes limité aux codecs SBC et AAC avec perte, sauf si vous les utilisez avec un appareil Samsung Galaxy, qui prend en charge la technologie Scalable Codec de Samsung.

Nous aimerions voir la prise en charge de la licence Samsung aptX HD de Qualcomm avec les Galaxy Buds 2, ce qui offrirait une prise en charge plus étendue de l’audio sans fil 24 bits plus haute définition. Cela peut vraiment faire une différence dans la qualité audio de votre musique, ce serait donc une mise à niveau digne.

Suppression du bruit plus puissante

La suppression du bruit était un ajout bienvenu au Galaxy Buds Pro, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec le Sony WF-1000XM3. Juste en les portant dans la maison pendant quelques jours, les Samsung Galaxy Buds Pro ont pu réduire considérablement les bruits des purificateurs d’air et des humidificateurs bruyants, mais n’avaient aucune chance lorsque quelqu’un d’autre dans la maison jouait de la musique. Ils sont suffisamment bons pour que vous ne puissiez pas entendre les conversations à proximité dans une autre pièce, mais tout ce qui est plus fort que quelqu’un qui parle sera audible via l’ANC.

Nous aimerions voir une amélioration de la fonction d’annulation du bruit avec les Samsung Galaxy Buds 2, et cela pourrait en faire un véritable concurrent pour les écouteurs de Sony et des modèles comme les Apple AirPods Pro.

Fossé Bixby

Le seul assistant intelligent pris en charge par le Samsung Galaxy Buds Pro est Bixby. Cela signifie que si vous utilisez l’écosphère des produits Google ou Apple, vous ne pourrez pas les contrôler avec un assistant mains libres. Ce n’est pas un compromis en soi, mais nous aimerions que Samsung s’adresse à un public plus large avec une approche agnostique de l’assistant vocal pour les Galaxy Buds 2.

