Date de sortie, prix, nouvelles et fuites du nouvel iPad (2021)

Nous attendons toujours de savoir quand aura lieu l’événement d’Apple en septembre, mais selon certaines rumeurs, nous pourrions voir le nouvel iPad (2021) lors du prochain événement Apple – qui vient d’être confirmé pour le 14 septembre, où nous attendons l’iPhone 13 et Apple Watch 7 à lancer.

Il y a déjà eu un iPad cette année, mais cet iPad Pro haut de gamme (2021) ne s’adresse pas exactement au même public que l’ardoise dont nous parlons ici, qui est un appareil d’entrée de gamme qui aurait toujours tous les meilleures fonctionnalités du prochain iPadOS 15 (qui devrait également être lancé vers l’événement du 14 septembre). Nous pourrions également voir le lancement de l’iPad Mini 6 aux côtés de l’iPad d’entrée de gamme en septembre, bien que nous entendions des rumeurs à ce sujet depuis des lustres.

Ce nouvel iPad fait suite à l’iPad 10.2 (2020), mais nous ne savons pas quelle sera sa taille, c’est pourquoi nous ne pouvons pas encore l’appeler le nouvel iPad 10.2 (2021). En fait, une rumeur récente suggère que le nouveau modèle aura des lunettes plus minces pour étendre l’affichage à 10,5 pouces dans le même cadre de taille.

Et bien que le nouvel iPad (2021) soit probablement loin, nous avons une idée de ce à quoi nous attendre, car la taille de l’écran, la puissance de traitement, le prix et plus de détails ont déjà fuité – avec le temps, nous ‘ J’en entendrai probablement encore plus.

Ci-dessous, nous avons inclus tous les détails que nous avons entendus sur le nouvel iPad, pour brosser le tableau actuel de l’ardoise.

Avant que plus d’informations ne sortent, nous avons également rédigé une liste de souhaits de tous les changements que nous souhaitons que le prochain iPad apporte à son prédécesseur iPad 10.2 (2020) pour en faire une mise à niveau intéressante.

Couper à la chasse

Qu’est-ce que c’est? Le prochain iPad d’entrée de gamme d’AppleQuand est-il sorti ? Peut-être le 14 septembreCombien ça coûtera? Apparemment seulement 299 $ (environ 220 £, 400 AU $)

Pour le moment, septembre ou octobre 2021 est notre meilleur pari pour la date de sortie du nouvel iPad, probablement aux côtés de l’iPhone 13 et de l’Apple Watch 7. Les rapports suggèrent qu’il y aura un événement de lancement le 14 septembre qui semble un pari probable pour le lancement de l’iPad, bien que ce ne soit qu’une rumeur pour l’instant, et la date de sortie sera probablement dans les semaines à venir de toute façon.

Une fuite de prix sur l’iPad suggère qu’il pourrait s’agir de l’iPad le moins cher que nous ayons vu jusqu’à présent, suggérant que l’ardoise ne coûterait que 299 $ aux États-Unis, ce qui équivaut à environ 220 £ ou 400 AU $.

C’est seulement un peu moins cher que les précédents iPad bas de gamme – l’iPad 10.2 (2020) coûte 329 $ / 329 £ / 499 AU $, donc un tout petit peu plus – mais certains peuvent apprécier le prix inférieur.

Ailleurs, nous avons entendu dire que le prix serait “cohérent” avec les modèles précédents, ce que serait plus ou moins la fuite ci-dessus.

(Crédit image : Avenir)

Fuites et rumeurs du nouvel iPad (2021)

La première rumeur sur l’iPad (2021) que nous avons entendue suggérait qu’il viendrait avec le chipset A13 Bionic que nous avons vu dans les téléphones iPhone 11, aux côtés de 4 Go de RAM. La fuite a également suggéré que la tablette aurait un écran de 10,5 pouces, 0,3 pouces plus grand que son prédécesseur.

Il a également déclaré qu’il disposerait de 64 Go de stockage dans sa variante la plus abordable, ce qui constituerait un grand pas en avant par rapport aux 32 Go actuellement disponibles sur l’iPad standard.

Enfin, cette fuite a détaillé le design, mais cela ressemble surtout aux iPad précédents avec un bouton d’accueil Touch ID et de gros cadres.

Une deuxième fuite a répété toutes ces informations, ajoutant les détails de prix que nous avons couverts ci-dessus. Il a également suggéré que le corps de l’iPad serait plus fin et plus léger que celui de la tablette qu’il succède.

Les rumeurs selon lesquelles elle serait mince se multiplient et se multiplient, comme le suggérait une autre rumeur, ajoutant que la tablette sera conçue en pensant aux étudiants.

Ce que nous voulons voir

Voici une liste des fonctionnalités que nous souhaitons voir dans le prochain iPad d’entrée de gamme (2021), y compris les modifications par rapport aux modèles précédents, les extras d’autres gammes d’iPad et les toutes nouvelles fonctionnalités pour ce modèle.

1. Caméra selfie haute résolution

Si vous allez prendre un selfie avec l’iPad 10.2 (2020) ou passer un appel vidéo, vous pourriez vous retrouver un peu granuleux. C’est parce que la tablette n’a qu’une caméra frontale de 1,2 MP, ce qui est une résolution assez faible.

Désormais, une tablette n’a pas besoin d’un selfie ultra-haute résolution – vous allez probablement prendre de plus belles photos avec votre téléphone, et si vous voulez un portrait professionnel, une tablette n’est pas ce que vous allez faire. fais-le.

Même quand même, 1,2 MP est très faible, et nous pensons qu’Apple pourrait augmenter cela jusqu’à 8 MP environ pour des selfies et des appels vidéo améliorés.

(Crédit image : Avenir)

2. Un grand changement de conception

La gamme “principale” d’iPad n’a pas fondamentalement changé d’apparence depuis le lancement de l’original, il y a plus de 10 ans. L’iPad 10.2 en 2020, le modèle de huit générations, semble positivement dépassé, même par rapport aux tablettes Android abordables, et l’existence de modèles iPad Air et iPad Pro plus futuristes n’a pas fait grand-chose pour compenser cela.

La gamme d’iPad d’entrée de gamme est bien due à une mise à niveau de la conception, un peu comme celle de l’iPad Air 4, bien que nous ne demandions pas une réplication exacte de la conception. Nous voulons juste un nouvel iPad d’entrée de gamme qui se sente moderne dans la main et qui soit facilement discernable de ses innombrables prédécesseurs.

3. Plus d’espace de stockage

Pourquoi la plupart des smartphones ont-ils au moins 128 Go de stockage, alors qu’Apple vend toujours des tablettes avec seulement 32 Go ? À l’ère moderne où les gens téléchargent des jeux, des films, des émissions de télévision, de la musique, des documents de travail et plus encore, ce n’est tout simplement pas suffisant.

Bien sûr, vous pouvez opter pour une option de stockage plus élevée, mais l’iPad 2020 n’est disponible qu’en options de 32 Go ou 128 Go – une petite quantité, ou une bonne quantité, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour certaines personnes qui souhaitent télécharger des tonnes de contenu. Les modèles d’iPad Pro sont livrés avec jusqu’à 1 To ou 1 000 Go, après tout.

4. Charge plus rapide

(Crédit image : Avenir)

La plupart des iPad d’entrée de gamme sont livrés avec une charge de 10 W, ce qui est à peu près aussi rapide qu’un glacier en train de fondre. Même si le modèle 2020 est livré avec une charge de 20 W, cela reste assez lent, et cela peut conduire à une ardoise prenant un certain temps à charger.

Les produits Apple n’ont jamais été bons avec la durée de vie de la batterie ou la charge rapide, mais nous aimerions que l’entreprise intensifie un peu son jeu. Cela nous aiderait avec notre prochain point…

5. Un port USB-C

… un port USB-C est quelque chose que nous nous demandons pourquoi il n’est pas encore utilisé dans tous les iPad. Bien que les modèles iPad Pro en aient, et le dernier iPad Air aussi, les séries d’iPad d’entrée de gamme et Mini d’Apple sont restées jusqu’à présent avec le port Lightning inférieur.

Les câbles USB-C sont beaucoup plus rapides à charger que la foudre et ont également un transfert de données plus rapide. L’USB-C est beaucoup plus courant pour les câbles, donc si vous aviez un iPad avec, vous pouvez l’utiliser avec tous vos câbles et gadgets qui utilisent également la norme, et la prise physique elle-même est bien plus durable qu’un connecteur Lightning fragile.

Apple utilise probablement encore les ports Lightning car il s’agit de sa technologie propriétaire, ce qui lui permet de gagner plus d’argent en vous vendant ses propres chargeurs et accessoires au lieu d’en acheter des tiers moins chers. Mais étant donné leur lenteur et leur fragilité, Apple ne peut pas continuer à traîner ses bottes avec cette technologie obsolète pour toujours.