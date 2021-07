Date de sortie, spécifications et prix d’AMD Zen 4 – tout ce que nous savons

in

Avec le succès de processeurs comme le Ryzen 9 5900X, AMD est désormais bien engagé dans le développement de sa prochaine génération de processeurs, utilisant la nouvelle architecture AMD Zen 4. AMD Zen 4 promet des performances améliorées par rapport aux puces Zen 3 de la génération précédente et aux prochains processeurs Alder Lake et Raptor Lake d’Intel.

Cela est particulièrement vrai dans ce dernier cas où les processeurs Intel sont toujours sur un processus de 10 nm, donnant aux performances d’AMD Zen 4 une longueur d’avance grâce à sa conception de 5 nm. Ce n’est pas une comparaison complète de pommes à pommes, car Intel pimente un peu les choses et présente sa première tentative d’architecture big.LITTLE, basée sur la conception mise au point par ARM et adoptée le plus récemment dans la puce Apple M1.

AMD Zen 4 ne semble pas suivre cette voie, se concentrant plutôt sur l’utilisation du nouveau processus 5 nm de TMSC pour améliorer les instructions par horloge et éventuellement augmenter le nombre de cœurs de leurs processeurs phares au-delà des 16 généralement observés sur les puces grand public haut de gamme d’AMD.

Il ne serait pas surprenant qu’AMD ait quelque peu bousculé sa feuille de route de production avant même que la pandémie de coronavirus en 2020 ne provoque des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement. Des rumeurs en 2019 suggéraient une sortie en 2021, mais celles-ci n’ont clairement pas abouti car AMD Zen 4 est encore en voie de disparition. Cela laisse les puces Zen 3 d’AMD rivaliser avec Intel Rocket Lake, Tiger Lake, et Processeurs Alder Lake – l’une des plus longues périodes sans une version majeure de la génération de processeurs AMD depuis aussi longtemps que nous nous souvenions.

Alors, quand pouvons-nous nous attendre à ce qu’AMD Zen 4 commence enfin à être commercialisé ? Combien de cœurs le processeur phare de la série Ryzen 6000 finira-t-il par avoir ? Quel type de gains de performances pouvons-nous attendre d’AMD en utilisant un processus de 5 nm, et manquent-ils le bateau en s’en tenant à une architecture CPU traditionnelle alors que le marché semble se diriger vers la conception big.LITTLE pour les ordinateurs portables et les systèmes de bureau ? Lisez la suite pour découvrir tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les performances, le prix et plus encore d’AMD Zen 4.

Qu’est-ce que c’est: La prochaine génération d’architecture CPU d’AMDQuand est-il sorti : Très probablement vers la fin de 2022Combien ça coûtera? Commençant probablement autour de 125 $/90 £/160 $ ​​AU pour les processeurs bas de gamme Ryzen 3 et jusqu’à des dizaines de milliers de dollars/livres pour les processeurs de serveur AMD Zen 4 EPYC

(Crédit image : AMD)

La propre feuille de route de production d’AMD suggérait une sortie d’AMD Zen 4 en 2021, avec des rumeurs de production de masse qui devraient commencer en juillet 2020, mais cela aurait pu être une spéculation trop optimiste de la part de certains. Beaucoup de choses peuvent entraîner des retards de développement ou de production, comme une nouvelle pandémie mondiale de coronavirus, donc le plus tôt que nous devrions nous attendre à voir un AMD Zen 4 est fin 2022.

Et bien qu’il y ait des spéculations selon lesquelles elle pourrait être annoncée aux côtés de nouvelles cartes graphiques AMD RDNA 3, ce serait à la fois inhabituel et une décision marketing risquée car cela diluerait presque certainement le message de la société autour de Zen 4 et RDNA 3, nous nous attendons donc à ce qu’AMD Zen 4 aura la scène pour lui tout seul lorsqu’il sera enfin annoncé.

Cela place toujours l’annonce d’AMD Zen 4 environ un an après le lancement prévu des processeurs Intel Alder Lake, ce qui devrait concerner AMD – bien que la société ait ouvertement rejeté le virage d’Intel vers les processeurs big.LITTLE comme une technologie à la recherche d’un objectif en dehors du mobile dispositifs. Le succès de la puce M1 d’Apple n’a pas semblé changer cette position, du moins pas officiellement.

Pourtant, une année entière sans une augmentation concurrente de la génération de processeurs ressemble certainement à un pari de la part d’AMD. Plus tôt cette année, il a atteint la parité relative des parts de marché des ordinateurs de bureau avec Intel pour la première fois en 15 ans, donc quitter le terrain pendant si longtemps pourrait être l’ouverture dont Intel a besoin pour prendre pied après quelques années difficiles.

Cela est d’autant plus vrai qu’AMD Zen 3 n’a pas de support DDR5 ou PCIe 5.0, contrairement à Intel Alder Lake. Alors que la DDR5 sera prise en charge dans Zen 4, on ne sait pas encore si PCIe 5.0 le sera également. Intel s’adresse à de nombreux constructeurs qui cherchent à profiter de ces dernières technologies à peu près pour eux-mêmes pendant plusieurs mois à un an, au moins.

(Crédit image : AMD)

Spécifications AMD Zen 4

Nous ne savons pas grand-chose sur AMD Zen 4, du moins pas officiellement, à part le fait qu’il utilise le processus de production 5 nm de TSMC. On s’attend très fortement à ce qu’AMD vise un nombre de cœurs plus élevé avec Zen 4, allant jusqu’à 24 cœurs pour ses processeurs grand public et même des suggestions d’un monstre à 128 cœurs/256 threads pour son processeur de serveur EPYC.

Récemment, AMD a lancé une technologie de puces 3D dans un prototype de puce Ryzen 5950X qui a considérablement étendu le cache CPU disponible pour le processeur, qui à lui seul a fourni le type de gains de performances normalement observés avec des sauts dans les générations de processeurs. Cette technique d’architecture 3D n’est cependant pas réservée au cache, et il ne fait aucun doute que ce genre d’innovations commencera à être introduit dans Zen 4.

On parle également beaucoup des puces AMD Zen 4 introduisant des graphiques Navi intégrés, ce qui serait un coup majeur pour Team Red car cela renforcerait sérieusement les capacités graphiques de ses APU Zen 4, quelque chose qui sera certainement populaire avec plus de budget consommateurs et constructeurs conscients.

(Crédit image : AMD)

Performances AMD Zen 4

L’amélioration la plus évidente des performances viendra du passage d’AMD Zen 4 à un processus de 5 nm. Cela pourrait apporter jusqu’à 1,87x une amélioration de la densité des transistors par rapport au processus TSMC 7 nm utilisé dans AMD Zen 3. C’est presque le double de la densité par rapport à Zen 3, ce qui impliquerait de sérieux gains de performances grâce à cette seule amélioration.

Plus récemment, ce saut de puissance a commencé à être mieux ciblé, avec des gains de performances allant jusqu’à 40 % par rapport à ses processeurs de génération actuelle qui sont battus en ligne. Nous pouvons voir jusqu’à 25% d’augmentation des performances IPC d’AMD Zen 4 et, si AMD s’en tient à PCIe 4.0 pour Zen 4, quatre voies supplémentaires, 28 par rapport aux 24 actuelles. Il est également question de fréquences de base de 5,0 GHz pour tous les cœurs. , quel que soit le nombre d’AMD utilisé dans ses processeurs de nouvelle génération.

Bien que tous ces éléments, pris individuellement, soient impressionnants, pris ensemble, ils pourraient finir par produire une amélioration massive des performances par rapport à AMD Zen 3 et à tout ce qu’Intel a prévu pour ses processeurs Raptor Lake, qui devraient sortir à peu près au même moment.

