date de sortie, synopsis et détails du documentaire

Regardez l’aperçu du documentaire sur les Beatles 0:57

(CNN espagnol) – Avis aux amoureux des Beatles, car la semaine tant attendue est arrivée où vous verrez le « Liverpool quatuor » comme jamais auparavant.

La série documentaire The Beatles: Get Back sera diffusée jeudi sur Disney +, l’une des plateformes de streaming de Disney.

Pourquoi attire-t-il l’attention des fans des Beatles ?

Disney a déclaré que cette nouvelle docusérie serait quelque chose de jamais vu auparavant.

On pourra voir le groupe dans son processus créatif pour écrire 14 nouvelles chansons en 1969, et on verra aussi comment John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr se préparent à donner leur premier concert depuis plus de deux ans.

« The Beatles: Get Back transporte le public vers les sessions d’enregistrement du groupe en 1969, qui sont devenues un tournant dans l’histoire de la musique », note Disney + sur son site Web de presse.

Mais il y a plus

Il est à noter que la série documentaire se situe temporairement dans les derniers moments des Beatles en tant que groupe, puisque la séparation du « Liverpool quartet » intervient en 1970, lorsque leur dernier album studio, intitulé Let It Be (qui comprend , entre autres grands succès, la chanson « Get Back »).

Les docuseries comprennent « 60 heures de séquences inédites, tournées sur 21 jours sous la direction de Michael Lindsay-Hogg en 1969 et plus de 150 heures d’audio inédit, dont la plupart ont été stockées dans un coffre-fort pendant plus d’un demi-siècle. siècle », selon Disney +.

Comme si cela ne suffisait pas, pour la première fois dans l’histoire, nous pourrons assister à l’achèvement du dernier live des Beatles : le concert sur le toit de Savile Row à Londres.

Aussi, la docuserie présente, selon Disney+, « d’autres chansons et compositions classiques des deux derniers albums du groupe, Abbey Road et Let It Be ».

Quand sera-t-il diffusé ?

The Beatles: Get Back est une docuserie en trois parties : la première sortira le jeudi 25 novembre, la seconde le vendredi 26 novembre et la dernière le samedi 27 novembre.

Tous les épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.

Réalisation et fabrication

The Beatles: Get Back : docuseries des Walt Disney Studios avec Apple Corps Ltd. et WingNut Films Productions Ltd.

Réalisateur : Peter Jackson, qui a également réalisé la trilogie du Seigneur des Anneaux et qui a remporté trois Oscars.

Producteurs : Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen (Ils ne vieilliront pas) et Jonathan Clyde (Les Beatles : huit jours par semaine – Les années de tournée).

Producteurs exécutifs : Jeff Jones (The Beatles : Eight Days A Week – The Touring Years) et Ken Kamins (The Hobbit trilogy), Apple Corps.

Editeur : Jabez Olssen (Rogue One : A Star Wars Story)

Superviseur musical : Giles Martin (Rocketman)

Mixage et réenregistrement : Michael Hedges (Les Aventures de Tintin) et Brent Burge (Trilogie Le Hobbit)

Mix musical : Giles Martin et Sam Okell (hier)

Faits amusants

Le concert sur le toit a eu lieu le 30 janvier 1969 au bâtiment Apple Corps sur Savile Row à Londres. Bien que d’autres lieux aient également été envisagés pour le faire, notamment « un amphithéâtre romain à Sabratha (Libye), les pyramides de Gizeh et le paquebot QE2 », mentionne Disney + dans un communiqué. Pour ce concert, John Lennon était situé au centre de la scène, chose inédite puisqu’il était toujours situé du côté droit de la scène, selon Disney+. « Les microphones de studio utilisés pour enregistrer le concert sur le toit étaient enveloppés dans des bas pour éliminer le bruit du vent », ajoute-t-il. L’un des policiers présents au concert du 30 janvier 1969 a ensuite fait partie de l’escorte de sécurité de la princesse Diana. Les Beatles ont remporté un Oscar et un Grammy pour la musique du film documentaire Let It Be de 1970. Le 20 juillet 1969, Michael Lindsay-Hogg a présenté aux Beatles un premier montage du documentaire Let It Be. Le même jour, Neil Armstrong a marché sur la Lune. L’idée de la chanson « Let It Be » est venue à Paul McCartney après un rêve sur sa mère, mentionne Disney +.