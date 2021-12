Date des soldes d’hiver de Steam 2021 et nominés aux Valve Game Awards

Le compte à rebours jusqu’à la date de début des soldes Steam Winter 2021 a commencé et il viendra avec les nominés aux Game Awards de Valve en plus des bonnes affaires de Noël.

Les joueurs PC ont beaucoup à attendre tout au long du mois de décembre. L’événement de 15 jours de jeux gratuits Epic Games Store devrait bientôt commencer et une partie de sa liste a déjà fuité.

Alors qu’Epic offrira sa propre multitude de remises et de cadeaux, la célébration annuelle de Valve est toujours l’une des plus importantes de l’année après le Black Friday.

Quand est la vente d’hiver Steam 2021?

Un compte à rebours divulgué indique que la date de début des soldes Steam Winter 2021 est le 22 décembre.

Cette fuite est une gracieuseté de SteamDB, souvent fiable. Ils ont correctement évincé les dates des remises Black Friday et Halloween, il y a donc peu de raisons de douter de ce qui précède.

Lorsqu’elle débutera, elle durera jusqu’au 5 janvier 2022. Vous n’aurez donc que deux semaines pour profiter de toutes les bonnes affaires.

Valve Game Awards 2021

L’arrivée des bonnes affaires d’hiver et de Noël verra également la continuation des Valve Game Awards.

Avec les offres Black Friday Autumn, nous avons tous pu voter pour les jeux que nous voulons nominés pour des catégories comme le jeu de l’année, le meilleur jeu d’action, l’histoire exceptionnelle, la meilleure VR, etc. Le 22 décembre, la sélection finale pour chaque catégorie sera annoncé et nous pourrons voter pour qui nous voulons gagner.

Les lauréats 2020 sont les suivants :

Jeu de l’année – Red Dead Redemption 2 VR Jeu de l’année – Half Life Alyx Labor of Love – Counter-Strike Global Offensive Better With Friends – Fall Guys Ultimate Knockout Gameplay le plus innovant – Death Stranding Jeu riche en histoire exceptionnelle – Red Dead Redemption 2 Meilleur jeu auquel vous êtes nul – Apex Legends Style visuel exceptionnel – Ori et Will of the Wisps Meilleure bande originale – DOOM Eternal Asseyez-vous et détendez-vous – Les Sims 4

Quand est la prochaine vente Steam ?

La date de la prochaine vente Steam après Noël est le 27 janvier pour les offres lunaires.

Il s’agit d’une autre célébration annuelle que les fans attendent toujours avec impatience pour la nouvelle année. Après cela, nous pourrons alors regarder vers l’avenir avec Next Fest en février.

Dans d’autres nouvelles, la date de début de l’événement Overwatch Christmas 2021 pour Winter Wonderland