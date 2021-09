Date d’exécution de Julius Jones fixée après la commutation de la peine de mort ⋆ 10z viral

Julius Jones

*Lorsque Julius Jones avait 19 ans, il a été reconnu coupable d’un meurtre qu’il dit n’avoir pas commis.

Comme précédemment partagé dans une pétition du Rév. Cece Jones Davis (Julius Jones Coalition), Jones, 41 ans, est un Noir condamné à mort dans l’Oklahoma depuis près de 20 ans. Il est détenu à l’isolement 23 heures par jour. Il a droit à une heure de soleil par jour et à trois douches par semaine. Chaque minute que nous attendons pour agir, Julius souffre. Chaque seconde qui passe rapproche Julius de l’exécution pour un crime qu’il n’a pas commis.

Jones doit être exécuté le 18 novembre, bien que la commission des libérations conditionnelles de l’État ait recommandé que sa peine soit commuée.

Yahoo écrit : “L’équipe juridique de Jones attend maintenant la décision du gouverneur Kevin Stitt après que la commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma a fait sa recommandation le 13 septembre. (Dans un vote 3-1, la commission a décidé que la peine de mort de Jones devrait être commuée en prison à vie.) »

« Personnellement, je crois que dans les affaires de peine de mort, il ne devrait y avoir aucun doute. Et pour dire les choses simplement, j’ai des doutes sur cette affaire », a déclaré le président du conseil d’administration. Adam chance dit à l’audience.

«Nous exhortons le gouverneur Stitt à examiner la demande en temps opportun et à rendre justice depuis longtemps à cette situation très tragique en acceptant la recommandation de la Commission des grâces et des libérations conditionnelles de l’Oklahoma», le révérend Cece Jones-Davis, un chef de file de la «Justice pour Julius », a déclaré le mouvement dans un communiqué du 20 septembre.

Jones avait 19 ans lorsqu’il a été arrêté pour le meurtre en 1999 d’un homme d’affaires de l’Oklahoma Paul Howell, et condamné à mort en 2002.

Selon la pétition : il est clair que l’avocat de Julius ne l’a pas correctement défendu et que les préjugés raciaux explicites ont joué un rôle important dans le processus… Par exemple :

Des témoins oculaires placent M. Jones chez ses parents au moment du meurtre, à des kilomètres de la scène du crime. Le coaccusé de M. Jones a admis avoir été impliqué dans le crime et est maintenant libre après avoir témoigné contre Julius. On l’a entendu se vanter d’avoir « piégé Julius ». Le coaccusé de M. Jones correspond à la seule description de témoin oculaire du tireur basée sur la longueur de ses cheveux. Des preuves récemment découvertes montrent qu’au moins un juré nourrissait des préjugés raciaux qui ont influencé son vote pour condamner et condamner M. Jones à mort. Un juré a déclaré avoir parlé au juge d’un autre juré qui a déclaré que le procès était une perte de temps et qu'”ils devraient simplement sortir le n ***** et le tirer derrière la prison”.

Jones a été reconnu coupable par un jury composé de 11 Blancs et d’un Noir. Il a toujours clamé son innocence.

« Comme Dieu m’en est témoin, je n’ai été impliqué d’aucune façon dans les crimes qui ont conduit Howell à se faire tirer dessus et à tuer », a déclaré Jones dans son rapport sur la clémence. « J’ai passé les 20 dernières années dans le couloir de la mort pour un crime que je n’ai pas commis, dont je n’ai pas été témoin et auquel je n’ai pas participé. Je me sens mal pour M. Howell et sa famille, mais je n’étais pas responsable.

La famille de Howell est « dévastée » par la décision de la commission des libérations conditionnelles.

“La vérité est que 12 jurés ont reconnu Julius Jones coupable du meurtre de Paul Howell”, lit-on dans une déclaration du 13 septembre publiée par la famille, “et que les tribunaux ont examiné cette condamnation au cours des 18 dernières années.”