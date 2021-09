Date du Grand Prix de Miami 2022 annoncée

in

Il a été officiellement annoncé que le premier Grand Prix de Miami de la saison prochaine aura lieu du 06 au 08 mai.

Il a été confirmé en avril que la Formule 1 se rendrait dans la ville pour la première fois en 2022 avec un week-end de course se déroulant sur le tout nouveau Miami International Autodrome, une piste construite autour du Hard Rock Stadium.

À l’époque, il n’était pas précisé où précisément l’événement s’inscrirait dans le calendrier de l’année prochaine, mais cela a maintenant été annoncé.

Il aura lieu début mai, le week-end commençant par les FP1 et FP2 le vendredi 6 et se terminant par la course principale le dimanche 8.

“Nous avons travaillé dur pour créer une piste avec de superbes courses et un site avec des expériences de fans sans précédent”, a déclaré Tom Garfinkel, associé directeur du Grand Prix de Miami.

« Il y a eu un enthousiasme et une attente énormes pour cet événement, et nous sommes heureux de pouvoir annoncer la date afin que les gens puissent commencer à le planifier. »

Marquez vos calendriers ! ✍️ Le Grand Prix F1 de Miami arrive le 8 mai 2022 ! En savoir plus >> https://t.co/bnC0nwZHbm pic.twitter.com/LkCdKGHL1G – Grand Prix F1 de Miami (@f1miami) 23 septembre 2021

L’événement sera le deuxième du calendrier à avoir lieu aux États-Unis, rejoignant le Grand Prix des États-Unis qui se déroule sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas.

Cette course est devenue extrêmement populaire, non seulement pour l’action passionnante sur piste qu’elle produit, mais pour l’atmosphère dans son ensemble.

Richard Cregan, le PDG du GP de Miami, vise également à faire de sa course un moment inoubliable en dehors du circuit.

“Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la communauté de la Formule 1® et la base de fans du sport dans le monde entier vont être étonnés par ce qu’ils verront en mai prochain”, a-t-il déclaré.

“La construction du circuit progresse conformément aux attentes, et maintenant que nous avons confirmé notre date avec la Formule 1®, nous pouvons rapidement suivre en révélant plus de détails de l’expérience qui sera vécue au bord de la piste, ce qui en fera un ajout vraiment remarquable au calendrier.

«Cet endroit est déjà bien connu pour créer des expériences inoubliables pour des événements comme le Super Bowl et l’Open de Miami. Nous sommes impatients de saisir une toute nouvelle occasion sportive mondiale. »

L’annonce suggère que le première ébauche du calendrier 2022 qui a récemment été divulgué est exact, la course de Floride ayant lieu à la même date.