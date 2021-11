Date du tirage au sort, calendrier des matchs, équipes têtes de série et non classées avec l’Italie, le Portugal, l’Écosse et le Pays de Galles dans le chapeau

La course au Qatar est bien vivante alors que des pays du monde entier cherchent à se qualifier pour la Coupe du monde 2022.

Habituellement un événement estival, il a été réorganisé en décembre de l’année prochaine, les nations cherchant toujours à gagner une place dans le tournoi à 32 équipes.

La Coupe du monde aura lieu en hiver dans l’hémisphère nord pour la première fois

À l’heure actuelle, 13 équipes ont confirmé leur place dans l’événement phare avec les hôtes du Qatar rejoignant le Brésil, l’Argentine et 10 pays de toute l’Europe, dont la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Angleterre de Gareth Southgate.

En plus de cela, 12 équipes européennes concourront également pour trois places en Coupe du monde via les play-offs.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les play-offs.

Barrages Coupe du monde 2022 : comment ça marche ?

Les barrages verront les 10 deuxièmes de groupe de qualification européens rejoints par les deux meilleurs vainqueurs de groupe de l’UEFA Nations League 2020/21 qui ne se sont pas encore qualifiés pour la Coupe du monde ou qui feront partie des 10 deuxièmes de groupe.

Ces 12 équipes seront ensuite réparties sur trois voies de barrage pour une demi-finale et une finale uniques.

Les trois vainqueurs de chaque voie se qualifient pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Cristiano Ronaldo et le Portugal devront surmonter les barrages s’ils veulent atteindre les barrages de la Coupe du monde 2022: Détails du tirage

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde aura lieu à Zurich, en Suisse, le vendredi 26 novembre à 16 heures, heure du Royaume-Uni.

Sur les 12 équipes en lice, les six finalistes les mieux classés seront têtes de série pour le tirage au sort et joueront donc leur match de demi-finale à domicile.

Les six pays restants seront non classés pour le tirage au sort et seront donc l’équipe visiteuse lors de la phase de demi-finale unique.

Un tirage supplémentaire sera ensuite effectué pour déterminer quel vainqueur de la demi-finale jouera à domicile en finale pour chacune des trois voies.

Le tirage au sort des barrages aura lieu au siège de la FIFA à Zurich.

Les éliminatoires de la Coupe du monde auront lieu en mars de l’année prochaine lors de la prochaine pause internationale du calendrier de la saison nationale.

Chacune des 12 équipes jouera un affrontement unique en demi-finale le jeudi 24 mars avec les six vainqueurs affrontant l’autre équipe de leur chemin lors de la finale des barrages le mardi 29 mars.

Le vainqueur de chaque finale se qualifiera pour la Coupe du monde au Qatar.

Demi-finales des barrages : jeudi 24 mars 2022

Finales des play-offs : mardi 29 mars 2022

L’UEFA confirmera les heures de coup d’envoi après le tirage au sort.

L’Ecosse vole absolument et a scellé sa place pour les play-offs en mars prochain Play-offs de la Coupe du monde 2022 : qui participera ?

Équipes tête de série

PortugalÉcosseItalieRussieSuèdePays de Galles

Équipes non classées

AutricheMacédoine du NordTurquiePologneUkraineRépublique tchèque