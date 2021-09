Date et heure de début au Royaume-Uni, calendrier des courses, diffusion en direct, comment regarder et derniers classements

in

La Formule 1 2021 se poursuit ce week-end avec le Grand Prix d’Italie sur le devant de la scène à Monza.

La bataille pour remporter le championnat des pilotes et le championnat des constructeurs a pris une nouvelle tournure le week-end dernier alors que Max Verstappen de Red Bull l’a reconquis en tête du classement grâce à une victoire devant son public au Grand Prix des Pays-Bas.

Verstappen a profité du dérapage de Hamilton

Alors que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont également pris leur place sur les podiums, le duo Mercedes se concentrera désormais sur l’arrêt de Verstappen dans son élan plutôt que de permettre au joueur de 23 ans de prendre encore plus d’élan.

Ce fut aussi un week-end mémorable pour Pierre Gasly (AlphaTauri) Charles Le Clerc (Ferrari) qui terminait respectivement quatrième et cinquième.

Monza est considérée comme l’une des pistes les plus populaires du circuit de F1, ce qui signifie que les fans peuvent s’attendre à un autre week-end spectaculaire de course.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le Grand Prix d’Italie du week-end prochain…

Lewis Hamilton a signé un nouveau contrat lucratif avec Mercedes Quand est le Grand Prix de F1 d’Italie ?

Les essais pour le Grand Prix d’Italie de F1 commencent le vendredi 10 septembre et se terminent le lendemain.

Les qualifications pour la course auront lieu dans l’après-midi du samedi 11 septembre.

Quant à la course elle-même, elle débutera le dimanche 12 septembre avec l’extinction des feux prévue à 14h (heure du Royaume-Uni).

Comment regarder le Grand Prix d’Italie de F1 ?

La couverture en direct du Grand Prix sera diffusée sur Sky Sports F1 tout au long du week-end avec des essais et des qualifications prévus les vendredi 10 et samedi 11 septembre.

La préparation du Grand Prix F1 des Pays-Bas commencera à 12h30 le dimanche 12 septembre avec des lumières éteintes à 14h sur Sky Sports F1.

Les faits saillants sont également disponibles pour regarder sur Channel 4 tout au long du week-end.

Hamilton et Verstappen sont prêts à repousser de nombreuses limites pour s’imposer Lewis Hamilton contre Max Verstappen : Grand Prix d’Italie de F1

La victoire devant ses propres fans au Grand Prix des Pays-Bas a permis à Max Verstappen de reconquérir sa place au sommet du championnat des pilotes de F1 avec 224,5 points.

Lewis Hamilton a terminé deuxième de cette course et compte désormais trois points de retard avec 221,5 points après des troisièmes places consécutives avant la deuxième place du week-end dernier à Zandvoort, avec sa dernière victoire au Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone plus tôt cet été. .

Malgré la forme de Verstappen, Mercedes est toujours en tête du championnat des constructeurs.

Aidé par la forme de troisième place Valtteri Bottas, la Mercedes de Lewis Hamilton est en tête avec 344,5 points, tandis que la Red Bull de Verstappen est deuxième avec 332,5 points.

Ferrari est troisième du championnat des constructeurs avec 181,5 points.