Date et heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, calendrier des courses et comment regarder Lewis Hamilton et Max Verstappen poursuivre leur rivalité dans le premier triple en-tête du Moyen-Orient

La campagne de Formule 1 2021 se poursuit ce week-end dans ce qui sera le tout premier Grand Prix du Qatar.

La course au Brésil a connu plus de drame la dernière fois que Lewis Hamilton a gagné à Sao Paulo pour fermer le classement des pilotes à seulement 14 points.

.

Hamilton a surmonté une série de pénalités pour remporter l’une de ses plus grandes victoires de tous les temps

Max Verstappen reste toujours le favori alors que les fans affluent vers la première des trois courses au Moyen-Orient pour terminer la saison.

Le Qatar prendra une place permanente au calendrier à partir de 2023 après avoir signé un contrat de dix ans avec la F1 et voici tout ce que vous devez savoir sur la course…

Grand Prix F1 du Qatar 2021 : date et heure de début

Les essais pour le tout premier Grand Prix du Qatar débuteront le vendredi 19 novembre.

Les qualifications auront ensuite lieu le lendemain, samedi 20 novembre, et la course elle-même se déroulera alors le dimanche 21 novembre.

La course au crépuscule se déroule sur le circuit international de Losail à Doha et comble le créneau vacant laissé par l’annulation du GP d’Australie.

Grand Prix F1 du Qatar 2021 : diffusion en direct et comment regarder

Une couverture en direct sera diffusée sur Sky Sports F1 tout au long du week-end avec une couverture des entraînements à partir de 10h le vendredi 19 novembre.

Les qualifications débuteront ensuite à 13h00 le samedi 20 novembre et la préparation du Grand Prix à 12h30 le dimanche 21 novembre.

Les lumières s’éteignent à 13h55 tandis que les temps forts sont également disponibles pour regarder sur Channel 4 tout au long du week-end.

.

Hamilton et Verstappen gardent les choses au frais malgré le titre épique du Grand Prix F1 du Qatar 2021 : Hamilton vs Verstappen

Hamilton a ravivé son rêve d’un huitième championnat du monde record en remportant une brillante victoire au Grand Prix du Brésil.

Le Britannique a commencé 10e après une série de pénalités, mais s’est frayé un chemin devant son rival Max Verstappen avec seulement 12 tours à faire à Sao Paulo dimanche.

Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au titre de 21 à 14 points avec trois courses à disputer et 78 points encore disponibles.

talkSPORT.com a détaillé tous les détails sur la façon dont chaque prétendant au titre peut remporter le championnat des pilotes de F1 au cours des trois dernières courses.

.

Hamilton et Verstappen ont fait maintes fois roue contre roue Grand Prix F1 du Qatar 2021 : qu’est-ce qui a été dit ?

Verstappen insiste sur le fait qu’il se sent confiant avant le Grand Prix du Qatar malgré la nouvelle vitesse d’Hamilton au Brésil.

Il a dit : « Bien sûr [I was surprised by Mercedes’ speed], j’aurais aimé être un peu plus près, mais cela nous a semblé très difficile ici – et bien sûr, prendre le nouveau moteur leur permet clairement de gagner un peu de performances au départ.

« Mais cela reviendra lentement à la normale, peut-être que cela semble un peu plus dramatique maintenant, mais je suis convaincu que lentement ce sera un peu plus normal. »