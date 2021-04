Date et heure de début de la course Aintree, chaîne de télévision et calendrier des courses

Nous avons eu Cheltenham, maintenant il est temps pour le Grand National.

À Aintree samedi, 40 coureurs se disputeront un morceau d’histoire, l’événement de cette année devant être encore plus spécial étant donné qu’il a été annulé l’année dernière.

L’événement a été annulé l’année dernière, mais le Festival Aintree est de retour en 2021 Quand a lieu le Grand National?

Les courses à Aintree commencent le jeudi 8 avril à 13 h 45 et se terminent par le National le samedi 10 avril 2021.

Un steeple à handicap britannique, il est couru sur 4 miles 514 verges avec des chevaux sautant 30 clôtures sur deux tours et est l’une des sept courses du dernier jour.

Le parcours Grand National a des clôtures beaucoup plus grandes que la normale. Le président, le ruisseau Valentine, le Foinavon, le ruisseau Becher et le virage du canal ne sont que quelques-unes des célèbres clôtures dont les coureurs et les coureurs ont besoin pour naviguer dans la course.

Au total, 40 coureurs prendront le départ de la célèbre course, qui sera projetée devant des millions de personnes dans le monde. Quand commence-t-elle?

Un total de 40 chevaux et leurs jockeys seront alignés pour aller à 17h15.

Quel est le prix?

Le prix du Grand National est de 1 000 000 £, ce qui en fait la course de saut d’obstacles la plus précieuse d’Europe. Il y aura environ 600 millions de personnes qui regardent dans plus de 140 pays.

Qui va monter Rachael Blackmore?

Elle était le sujet de conversation de la ville de Cheltenham quand elle était la meilleure jockey et devrait monter au Minella Times s’il court à Aintree plutôt qu’à l’Irish National de lundi.

.

Tiger Roll a remporté des championnats nationaux consécutifs en 2018 et 2019 Qui sont les vainqueurs précédents?

Il n’y a pas eu d’événement l’année dernière et un événement simulé par ordinateur a donc attiré l’attention en 2020, qui a vu Potter Corner gagner. Les bénéfices ont ensuite été reversés à des associations caritatives du NHS.

Avant cela, cependant, Tiger Roll est devenu le premier cheval à remporter des vainqueurs nationaux consécutifs depuis Red Rum.

Horaire Aintree

C’est la plus grande course du calendrier et c’est en direct cette année

JEUDI

13 h 45: La poursuite du clocher des novices du Manifeste Merseyrail (1re année)

14h20: The Doom Bar Anniversary 4YO Juvenile Hurdle (Grand 1)

14h30: The Betway Bowl Steeple Chase (Grade 1)

15h25: The Betway Aintree Hurdle (Niveau 1)

16 h 05: La chasse au clocher des Randox Health Foxhunters (Classe 2)

16h40: The Betway Red Rum Handicap Steeple Chase (3e année)

17h15: NH Flat ouvert standard des Goffs Nickel Coin Mares (Grade 2)

VENDREDI

13 h 40: The Alder Hey Handicap Hurdle (3e année)

14h20: La haie des meilleurs novices de Crabbie (1re année)

14h30: La poursuite du clocher Betway Mildmay Novices (Grade 1)

15h25: Le JLT Melling Steeple Chase (Grade 1)

16 h 05: The Randox Health Topham Steeple Chase (3e année)

16 h 40: Le haie des novices de Sefton Bar Doom (1re année)

17h15: The Weatherbys Champion Standard Open NH Flat (Grade 2)

SAMEDI

13 h 45: The Gaskells Handicap Hurdle (3e année)

14h25: La haie des novices de Betway Mersey (1re année)

15h: La poursuite des novices du Doom Bar Maghull (Grade 1)

15h40: The Betway Handicap Steeple Chase (Listé)

16h20: The Ryanair Stayers ‘Hurdle (enregistré comme Liverpool Hurdle) (Grade 1)

17h15: The Randox Health Grand National Steeple Chase (3e année)

18h15: The Pinsent Masons Handicap Hurdle (cond ‘and amat’) (Classe 2)