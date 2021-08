Date et heure de sortie pour Xbox Game Pass et Steam

in

La date et l’heure de sortie de Humankind approchent rapidement pour que les fans puissent en profiter sur PC via Steam ou Xbox Game Pass.

Le prochain jeu de stratégie de SEGA est sans doute l’une des expériences les plus surréalistes de tous les temps car il permettra aux joueurs de réécrire toute l’histoire du monde. Il y a 60 cultures historiques à contrôler et à gouverner, et vous pourrez façonner le destin de ces sociétés comme vous le souhaitez.

Il y a des possibilités et des résultats presque infinis, donc le jeu est un pur accomplissement de souhait pour les personnes qui ont toujours voulu jouer à Dieu.

A quelle heure sort l’Humanité ?

La date et l’heure de sortie de Humankind seront 09h00 PT, 12h00 HE et 17h00 BST le 17 août.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté du compte à rebours Steam. Il sera également disponible sur la boutique Epic Games pour que les joueurs PC puissent en profiter.

Il est disponible en pré-commande à 17% de réduction jusqu’à son lancement, ce qui signifie que vous pouvez l’acheter maintenant à seulement 39,83 £ au lieu de 47,99 £.

Pass de jeu Xbox

Il sera également disponible pour jouer sur Xbox Game Pass le 17 août.

Malheureusement, il n’est disponible que sur PC, ce qui signifie que vous ne pourrez pas profiter du jeu sur Xbox One ou Series X/S, quel que soit votre abonnement. Vous pouvez rejoindre le service d’abonnement pour 7,99 £ par mois ou vous pouvez obtenir un abonnement Ultimate pour 10,00 £ par mois.

Bonus de précommande de l’humanité

Les bonus de précommande pour l’Édition Standard de Humankind sont disponibles ci-dessous :

Boudicca Avatar Lucy Avatar Edgar Allen Poe Avatar Celtic Player Profile Décoration et ensemble de symboles

Il existe également une édition numérique de luxe qui comprend les éléments suivants :

Pack DLC Notre-Dame Digital Soundtrack Unit et Tech Tree PDF Badge G2G

