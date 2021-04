Date et heure des funérailles du prince Philip confirmées par le palais de Buckingham – détails complets | Royal | Nouvelles

Le palais de Buckingham a annoncé que les funérailles royales cérémoniales de Philip auront lieu le 17 avril dans la chapelle St George, au château de Windsor, et qu’une minute de silence nationale sera observée à partir de 15 heures. Le cercueil du duc sera transporté du château à la chapelle dans un Land Rover spécialement modifié qu’il a aidé à concevoir, et suivi par le prince de Galles et la famille royale à pied, a déclaré un haut responsable du palais.

La reine a approuvé la recommandation du premier ministre concernant le deuil national, qui a débuté le 9 avril et se poursuit jusqu’au jour des funérailles inclusivement.

Seules 30 personnes – qui devraient être les enfants, petits-enfants et autres membres de la famille proche du duc – seront présentes en tant qu’invités, mais son médecin a conseillé à la duchesse de Sussex de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour les funérailles, a déclaré un porte-parole du palais.

Un porte-parole du palais a déclaré: «Cet événement sera beaucoup plus réduit sans accès public.

“Conformément aux directives du gouvernement et aux mesures de santé publique, il n’y aura pas de processions publiques et les funérailles du duc auront lieu entièrement dans l’enceinte du château de Windsor.

«Les plans ont reçu l’approbation finale de la reine et reflètent de manière appropriée les conseils du gouvernement.

«Malgré ces changements nécessaires, ils reflètent toujours très bien les souhaits personnels du duc.

“Bien que les arrangements cérémoniels soient réduits, l’occasion continuera à célébrer et à reconnaître la vie du duc et ses plus de 70 ans au service de la reine, du Royaume-Uni et du Commonwealth.”

Il est entendu que Meghan a fait tout son possible pour pouvoir voyager avec Harry, qui fera partie des personnes en deuil, mais n’a pas reçu l’autorisation médicale pour monter à bord d’un avion.

À l’origine, 800 personnes auraient dû se rassembler pour rendre hommage au plus ancien consort du pays, mais Philip est connu pour avoir voulu une affaire discrète.

Tous les éléments publics des funérailles ont été annulés, ils seront télévisés mais se dérouleront entièrement dans l’enceinte du château, a indiqué le palais.

La reine a décidé que la famille royale entamerait deux semaines de deuil royal et que les engagements continueraient en fonction des circonstances, a déclaré un haut responsable royal.

Les éléments publics de l’opération Forth Bridge – le nom de code des plans funéraires du duc – ont été abandonnés par peur d’attirer des foules, y compris les arrangements de longue date pour les processions militaires à travers Londres et Windsor.

Au lieu de cela, les débats se dérouleront entièrement dans le parc du château de Windsor, télévisés, mais loin de la vue du public et sans accès pour les fans royaux.

Le duc est décédé paisiblement dans son sommeil au château de Windsor vendredi, deux mois avant son 100e anniversaire, laissant la reine et la famille royale “pleurant sa perte”.

Le comte et la comtesse de Wessex ont passé environ une heure avec la reine au château samedi, avec une Sophie en larmes disant aux journalistes en partant: “La reine a été incroyable.”

Le duc d’York est également arrivé à Windsor samedi, tandis que le prince de Galles y a rendu visite à sa mère vendredi.

Des coups de feu ont été tirés à travers le Royaume-Uni, à Gibraltar et en mer en hommage au duc.



PLUS À VENIR…