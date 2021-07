Date et heure ICSE, ISC Result 2021: Comment vérifier ICSE Class 10th, ISC Class 12th Result 2021 Live at cisce.org

in

ICSE, ISC Classe 10e et 12e Résultat 2021 Date et heure : Le Conseil pour l’examen du certificat de l’école indienne (CISCE) a déclaré que les résultats des examens ICSE et ISC seront déclarés le samedi 24 juillet. Le conseil a déclaré que les résultats des classes 10 et 12 seront déclarés à 15 heures. Les étudiants peuvent vérifier les résultats sur le site officiel du conseil, à savoir cisce.org.

Auparavant, le conseil avait décidé d’annuler les examens du conseil des classes 10 et 12 en raison de la situation de pandémie de coronavirus dans le pays. Les examens de plusieurs autres commissions nationales et étatiques ont également été reportés. Suite à la décision d’annuler les examens, le jury a décidé de préparer les résultats ICSE ou classe 10 et ISC ou classe 12 sur la base d’une évaluation interne.

Conformément à la politique d’évaluation finalisée par le conseil, les notes obtenues par les étudiants aux examens internes des classes 9 et 10 seraient prises en compte pour préparer le résultat ICSE 2021. De même, lors de la préparation des résultats pour l’ISC 2021, les notes obtenues par les étudiants en classe avec la classe 12 examens internes seraient pris en considération.

Environ 3 étudiants lakh se sont inscrits à l’examen cette année.

Une fois annoncés, les étudiants peuvent suivre les étapes mentionnées ci-dessous pour vérifier leurs résultats

Étape 1: Visitez le site officiel du conseil, à savoir cisce.org

Étape 2: Cliquez sur l’icône « Résultats 2021 »

Étape 3: Fournissez toutes les informations requises et entrez CAPTCHA.

Étape 4: Cliquez sur soumettre et le résultat s’affichera sur votre écran

Étape 5 : Téléchargez le résultat et imprimez-le pour référence ultérieure.

