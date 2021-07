Date et où voir tous les matchs des finales NBA

07/04/2021

Le à 20:59 CEST

Les fans de basket ont déjà rendez-vous pour les derniers matins de la saison. Les finales NBA approchent et Soleils de phénix Oui dollars de Milwaukee ils se disputeront l’anneau.

Cette finale de 7 matchs se jouera entre les 7 et 23 juillet et on peut le voir en Espagne à travers Movistar + ou dans le Pass de la Ligue NBA. Cette finale inédite clôturera une saison atypique de la plus haute compétition du basket américain.

Quand les finales sont jouées (heure péninsulaire espagnole)

Match 1 : 7 juillet à 3h00

Match 2 : 9 juillet à 3h00

Match 3 : 12 juillet à 02h00

Match 4: 15 juillet à 3h00

Match 5: 18 juillet à 3h00

Match 6 : 21 juillet à 3h00

Match 7 : 23 juillet à 3h00