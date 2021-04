Date finale de la Coupe Carabao, heure du coup d’envoi et couverture étendue alors que les Spurs post-Mourinho affrontent les hommes de Guardiola

Manchester City et Tottenham s’affrontent en finale de la Coupe Carabao ce week-end après une semaine extrêmement difficile pour les deux.

Les Spurs ont limogé Jose Mourinho lundi à la suite d’une mauvaise forme au club et Ryan Mason a été placé en charge intérimaire pour le reste de la saison.

. – Contributeur

Man City affronte Tottenham en finale de la Coupe Carabao ce week-end

City et Spurs ont également été pris au piège du scandale de la Super League européenne, s’engageant dans la compétition controversée des séparations avant de se retirer finalement à la suite d’une violente réaction.

Les deux clubs ont maintenant beaucoup à répondre avec leurs fans et se rencontreront à Wembley lors de la finale de la Coupe EFL de réorganisation ce week-end.

Et malgré tous les malheurs hors du terrain cette semaine, ce match devrait offrir une évasion bienvenue et une chance à l’argenterie.

City a remporté cette compétition trois ans sur le rebond et à cinq reprises au cours des sept dernières saisons.

Cette coupe a également fourni à Tottenham son dernier trophée après avoir battu Chelsea lors de la finale de 2008.

Ce sera probablement une journée de drame et d’émotion sous l’arche de Wembley et talkSPORT sera présent pour vous apporter tout cela …

Route vers la finale

Man City

Ronde 3 – battre Bournemouth 2-1 Ronde 4 – battre Burnley 3-0 Quart de finale – battre Arsenal 4-1 Demi-finale – battre Manchester United 2-0

Tottenham

Ronde 3 – a reçu un laissez-passer contre Leyton Orient en raison des implications de COVID-19 Ronde 4 – a battu Chelsea 5-4 aux tirs au but (1-1 temps normal) Quart de finale – a battu Stoke 3-1 Demi-finale – a battu Brentford 2-0 Man City v Tottenham: comment écouter

La finale de la coupe aura lieu le dimanche 25 avril et débutera à Wembley à 16h30.

Le match devait initialement avoir lieu le 28 février, mais a été réorganisé pour que les fans soient présents.

Il y aura 8000 supporters à Wembley – le plus lors d’un événement sportif en plein air au Royaume-Uni depuis le premier verrouillage du coronavirus en mars de l’année dernière.

Une couverture complète de Wembley sera en direct sur talkSPORT, avec notre extension d’avant-match à partir de 13 heures.

Mark Saggers sera votre hôte et les commentaires viendront de Sam Matterface, Stuart Pearce et Ally McCoist.

Avant notre couverture principale à 15h, Ade Oladipo accueillera la Session du dimanche en direct de BoxPark Wembley pour se préparer au grand match.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Mourinho n’a duré que 17 mois à Tottenham Man City v Tottenham: nouvelles de l’équipe

Le meneur de jeu de la ville, Kevin De Bruyne, qui s’est blessé à la cheville lors de la défaite en demi-finale de la FA Cup contre Chelsea le week-end dernier, est un doute majeur.

John Stones sera suspendu pour la finale suite à son carton rouge contre Aston Villa mercredi.

Sergio Aguero espère prouver sa forme après un passage avec un problème musculaire.

Le gardien de la Coupe, Zack Steffen, devrait recommencer le premier choix Ederson.

La star de Tottenham, Harry Kane, fait face à une course contre la montre pour être en forme pour le match.

Le capitaine anglais s’est blessé à la cheville lors du dernier match de Mourinho à Everton et ne s’est pas entraîné en début de semaine ni fait partie de l’équipe pour sa victoire contre Southampton en milieu de semaine.

Matt Doherty est de retour en lice mais Ben Davies est toujours absent.

.

La blessure de De Bruyne est une grande inquiétude pour City Man City v Tottenham: qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Man City, Pep Guardiola, insiste sur le fait que tout ce qu’il peut faire est d’aider son équipe à essayer de gagner chaque match qu’elle disputera après une semaine difficile pour l’élite de la Premier League.

Il a déclaré: «Je suis presque sûr que les joueurs seront prêts comme ils l’ont été.

«Dans ce métier que nous avons, les plus honnêtes et les meilleurs sont les joueurs. Le reste… les seuls à qui nous pouvons faire confiance pour nous rendre heureux et profiter de bons moments dans nos vies sont les joueurs.

«C’est une entreprise, bien sûr, mais il y a beaucoup de sentiment derrière.

«Mais la Ligue des champions, bien sûr, il faut s’améliorer. Il y a longtemps, lorsque j’ai commencé à jouer au football, seuls les champions jouaient en Ligue des champions. Juste une équipe. Maintenant, nous en avons quatre.

«Aujourd’hui, la concurrence est bien meilleure qu’avant. D’accord, nous jouons plus de jeux.

«Peut-être que dans le futur, il y aura une autre façon de jouer cette compétition. La société va de l’avant et les intentions sont complètement différentes.

«Mais nous devons le créer complètement. Et tout à fait, vous devez convenir que lorsque vous jouez sur le terrain et battez les adversaires, vous méritez d’être là. Sinon, vous devez vous améliorer.

«Sinon, c’est un autre sport, un autre jeu, et cela ne peut pas être possible.»