Date fixée pour le premier El Clasico de la saison entre le Real Madrid et Barcelone

in

Le président de la Liga Javier Tebas a annoncé que le premier El Clasico de la saison 2021-2022 entre Barcelone et le Real Madrid se jouerait le 24 octobre, avec un coup d’envoi prévu à 16h15 CET. Cette première rencontre entre les deux équipes se jouera au Camp Nou.

Barcelone et le Real Madrid joueront tous deux un match de Ligue des champions en milieu de semaine avant El Clasico, Los Blancos visitant le Shakhtar Donetsk mardi et Barcelone accueillant le Dinamo Kiev mercredi.

Même si Barcelone semble être hors course pour le titre en ce moment, ces Clasicos sont toujours cruciaux et suscitent beaucoup d’attention. D’un autre côté, Madrid a joué un excellent football ces derniers temps et a acquis beaucoup de confiance.

Pourtant, ces matchs peuvent changer le cours d’une saison entière et les fans du monde entier surveilleront de près Barcelone et le Real Madrid écrire un autre chapitre de leur rivalité historique.