Date Francis Ngannou vs Ciryl Gane: heure de début au Royaume-Uni, carte de combat complète, diffusion en direct et comment suivre le choc du titre des poids lourds UFC 270

Francis Ngannou reviendra à l’action au cours de la nouvelle année alors qu’il affrontera Ciryl Gane dans un énorme affrontement pour le titre à l’UFC 270.

Le prochain combat de Ngannou a fait l’objet de discussions dans le monde du MMA après que la star des poids lourds ait dû regarder lors de l’affrontement pour le titre intérimaire à l’UFC 265.

.

L’ascension de Ngannou des mines de sable du Cameroun au champion des poids lourds de l’UFC est tout simplement époustouflante

Son combat avec Derrick Lewis a semblé une certitude pendant un certain temps, mais la société de Dana White a plutôt opté pour un affrontement entre «The Black Beast» et Gane.

Gane a gagné via TKO pour réclamer la ceinture provisoire, mais beaucoup sont restés confus quant à la raison pour laquelle Ngannou n’était pas impliqué.

Ngannou est devenu le champion des poids lourds de l’UFC à l’UFC 260 lorsqu’il a détruit Stipe Miocic.

Désormais, « The Predator » sera de retour alors que 2022 démarre en trombe dans le monde du MMA.

Ngannou contre Gane: Date, heure de début et comment suivre

L’événement phare devrait avoir lieu le samedi 22 janvier et se tiendra au Honda Center en Californie.

L’action préliminaire commencera probablement à 23 heures, heure du Royaume-Uni, la carte principale commençant à minuit.

Ngannou vs Gane peut alors être attendu vers 4 heures du matin dimanche matin pour les fans britanniques, mais les horaires confirmés suivront.

L’action sera diffusée sur BT Sport et plus d’informations sur leur couverture seront bientôt confirmées.

talkSPORT.com aura également toute la préparation de l’action tout au long de la semaine de combat et aura un blog en direct d’Anaheim dans la nuit.

.

Gane a battu Derrick Lewis pour le titre intérimaire des poids lourds de l’UFC Ngannou vs Gane: Fight card

Sous réserve de modifications

Carte principale

Événement principal : Francis Ngannou (c) contre Ciryl Gane (ic) – pour UFC Heavyweight ChampionshipBrandon Moreno (c) contre Deiveson Figueiredo – pour UFC Flyweight ChampionshipGreg Hardy contre Alexey Oleynik, HeavyweightCody Stamann contre Said Nurmagomedov, BantamweightMovsar Evloev contre Ilia Topoliana, BotelhoPoids contre Ji Yeon Kim, poids mouche femmes

Carte préliminaire

Warlley Alves contre Jack Della, poids welterTony Gravely contre Saimon Oliveira, poids coqRodolfo Vieira contre Wellington Turman, poids moyenTrevin Giles contre Michael Morales, poids welterViviane Araujo contre Alexa Grasso, poids mouche femmesMatt Frevola contre Genaro Valdez, poids légerKay Hansen contre Jasmine Jasudavicius, poids mouche femmes

.

Stipe Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite par élimination directe contre Ngannou lors de l’UFC 260 Ngannou vs Gane : qu’est-ce qui a été dit ?

Ngannou a admis qu’il n’était pas satisfait de la façon dont l’UFC l’avait dépeint pendant son absence de l’Octogone.

Les promotions pour la société MMA suggéraient que le joueur de 35 ans serait en vacances plutôt que d’avoir sa première défense de titre à l’UFC 265.

Ngannou a déclaré à The MMA Hour: «Le seul problème est de savoir comment – ​​parce que de mon côté, je sais que c’était la façon d’appliquer la pression – cela ne semblait pas juste.

« Je trouve ça tellement gênant que ça ne m’a même pas dérangé. Je me dis, qu’est-ce qui se passe ? Ok faisons-le. Ce qui me dérange, c’est le fait que pour promouvoir ce combat, ils essayaient de me discréditer et de prétendre : « Si tu veux partir en vacances, reste toi-même et quand tu veux te battre, nous sommes là.

« Non, je veux me battre et je n’étais pas en vacances. Et ils utilisent une vidéo d’Embedded pour jouer à ce jeu, pour prétendre me discréditer et montrer que j’étais en vacances.

« Cela me dérange parce que ce n’est pas juste. Je sais que ce n’est pas vrai, c’est juste pour me discréditer, pour contrôler le récit.

« Je n’ai aucun problème s’ils veulent faire l’intérim, faites simplement l’intérim sans me saboter. »

Il a ajouté : « Sans oublier qu’ils doivent me donner au moins le temps de rentrer chez moi et de présenter la ceinture pour mon peuple, pour mon pays, pour ma famille.

«Pourquoi la ruée était-elle si mauvaise? Au cours des deux dernières années, j’ai combattu deux fois et du coup, je dois défendre mon titre après deux mois ? Quelle est la précipitation?

« Qu’est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne puis-je pas avoir le temps moyen comme tout le monde, trois ou quatre mois ? »