La star des poids lourds Lawrence Okolie revient sur le ring ce week-end pour affronter le Polonais Krzysztof Glowacki pour le titre WBO.

Okolie, le sparring partner d’Anthony Joshua, a effacé Nikodem Jezewski en décembre sur le revers de la carte lors de la victoire d’AJ sur Kubrat Pulev.

« The Sauce » a déjà remporté l’or britannique et européen des poids cruiser et cherche maintenant à ajouter le bracelet WBO vacant à sa collection croissante.

Il est sur le point d’affronter Glowacki, un ancien champion des poids lourds WBO lui-même.

Le joueur de 34 ans est hors du ring depuis juin 2019 lorsqu’il a perdu contre Mairis Briedis mais a le pedigree pour fournir un bon test pour Okolie.

Okolie v Glowacki: Date et comment regarder

Ce combat de 12 rounds cruiserweight aura lieu le samedi 20 mars et se tiendra à la Wembley Arena de Londres.

Les promenades sur le ring sont attendues de 22h30, heure du Royaume-Uni mais cela dépendra des résultats undercard.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Arena à partir de 19h et sur Sky Sports Main Event à partir de 22h.

Les clients de Sky Sports peuvent le diffuser en direct via l’application Sky à l’aide d’appareils mobiles, de tablettes ou d’ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Okolie contre Glowacki: Undercard

Lawrence Okolie v Krzysztof Glowacki – pour le titre WBO cruiserweight vacant

Chris Billam Smith contre Deion Jumah – pour les titres du Commonwealth et des poids croiseurs britanniques

Anthony Fowler v Jorge Fortea – pour le titre WBA International des super-welters

Joe Cordina contre Faroukh Kourbanov

Bradley Rea contre Lee Cutler

Ramla Ali contre Bec Connolly

Ellie Scotney contre Mailys Gangloff

Okolie v Glowacki: Conte de la bande

Lawrence Okolie – Krzysztof Glowacki

Nationalité: britannique – polonaise

Âge: 28 à 34 ans

Hauteur: 6 pieds 5 à 6 pieds

Atteindre: 82 « – 75 »

Position: Orthodoxe – Southpaw

Enregistrement: 15/0/0 – 31/2/0

KO: 12 à 19

Tours: 63-193

Début: 25/3/2017 – 3/10/2008

Dernier combat: Beat Nikodem Jezewski – perdu contre Mairis Briedis

Okolie v Glowacki: Qu’est-ce qui a été dit?

Lawrence Okolie: «En fin de compte, j’ai juste l’impression que quoi qu’il arrive, je vais gagner; Je me sens bien.

«On ne sait jamais, il a été assommé lors de son dernier combat, donc pendant l’année où il n’a pas combattu, le reste lui a peut-être fait du bien.

«Je pense juste que ça a été un camp sans fin qui a mené à ça, ça a toujours été le même depuis mon premier combat amateur.

«J’ai juste besoin de rester actif, de continuer à pousser et la forme physique que j’ai avant ce combat ne concerne pas seulement cette seule date, mais tous les camps que j’ai eu avant, donc c’est la continuation de tout le travail que j’ai accompli. «