Date, heure de début au Royaume-Uni, dernières nouvelles sur les fans, comment regarder et faire correspondre la carte pour l’extravagance de la WWE

WrestleMania 37 approche à grands pas alors que les superstars de la WWE se préparent pour le «plus grand spectacle du divertissement sportif».

L’année dernière, la WWE a organisé un spectacle incroyable pour WrestleMania malgré les problèmes liés au verrouillage du COVID-19.

Edge et Roman Reigns s’affronteront à WrestleMania pour le WWE Universal Championship

La société a organisé son événement principal annuel pendant deux nuits sans fans, mais a tout de même produit des moments vraiment mémorables.

Il a été confirmé que la « Vitrine des Immortels » de cette année se déroulera également sur deux soirées et les fans de lutte attendent avec impatience ce que la WWE aura en magasin.

Le Royal Rumble 2021 a eu lieu en janvier pour lancer sérieusement la route de WrestleMania.

Maintenant, tous les yeux sont rivés sur la 37e édition annuelle de WrestleMania, qui est à quelques semaines seulement.

WrestleMania 37: Date et heure de début

L’événement phare de cette année aura lieu le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril et aura lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride.

Il devait initialement se tenir au SoFi Stadium à Inglewood, en Californie, mais a été modifié en raison des impacts du COVID-19.

Bien que les heures n’aient pas encore été confirmées, les cartes commenceront probablement à partir de minuit au Royaume-Uni et continueront jusqu’aux petites heures de chaque matin.

WrestleMania 36 était un événement vraiment mémorable WrestleMania 37: Carte complète

Nuit 1 (10 avril)

Sasha Banks (c) vs Bianca Belair – match de simple pour le WWE SmackDown Women’s Championship Bobby Lashley (c) vs Drew McIntyre – match de simple pour le championnat de la WWE Bad Bunny vs The Miz – match de simple The New Day (c) vs . AJ Styles et Omos – Match par équipe pour le championnat WWE Raw Tag Team Braun Strowman vs Shane McMahon – Match en simple Cesaro vs Seth Rollins – Simple

Nuit 2 (11 avril)

Roman Reigns (c) vs Edge vs Daniel Bryan Triple – match de menace pour le WWE Universal Championship Asuka (c) vs Rhea Ripley – Match en simple pour le WWE Raw Women’s Championship The Fiend vs Randy Orton – Match en simple Big E ( c) vs Apollo Crews – Match en simple pour le WWE Intercontinental Championship Kevin Owens vs Sami Zayn – Match en simple WrestleMania 37: chaîne TV et diffusion en direct

Le «Granddaddy of Them All» sera diffusé en direct sur le réseau WWE.

Le réseau WWE coûte 9,99 £ par mois pour les abonnés et peut être annulé à tout moment.

Ailleurs, BT Sport Box Office diffusera l’événement en direct sur la télévision britannique.

WrestleMania 37: Les fans seront-ils présents?

WrestleMania 37 sera le premier événement de la WWE à avoir des fans présents depuis le début de la pandémie.

Le dernier événement de la WWE à avoir des fans était NXT le 11 mars 2020.

Une capacité maximale de 25 000 spectateurs sera dans les gradins pour chaque nuit.