Date, heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, calendrier des courses et comment regarder Lewis Hamilton et Max Verstappen poursuivre la bataille pour le championnat

La course au titre de Formule 1 est sur le point de se dérouler alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen continuent de s’affronter.

Hamilton a réduit l’avance de Verstappen au sommet du classement F1 à seulement huit points en remportant une confortable victoire au Grand Prix du Qatar ce week-end.

Hamilton et Verstappen pourraient bien entrer dans le niveau final de la course aux points s’ils ont un autre doublé en Arabie saoudite

Nous nous dirigeons maintenant vers l’Arabie saoudite pour l’avant-dernier Grand Prix de la saison alors que les adversaires du titre s’affrontent à nouveau.

Verstappen pourrait décrocher la gloire à Djeddah, mais Hamilton cherchera à gagner à nouveau et forcera une dernière fusillade à Abu Dhabi à la mi-décembre.

Cela a été une saison passionnante et l’une des batailles pour les titres les plus secrètes de mémoire récente.

Et les fans espèrent plus de feux d’artifice sur le circuit de la corniche de Jeddah.

Grand Prix d’Arabie saoudite : date et heure de début

Il y aura trois séances d’essais pour l’avant-dernier Grand Prix de la saison dont deux le vendredi 3 décembre et une le matin du samedi 4 décembre.

Les qualifications se tiendront ensuite plus tard le samedi et débuteront à 16 heures, heure du Royaume-Uni.

Et la course elle-même aura lieu sur le circuit de la corniche de Jeddah le dimanche 5 décembre. L’extinction des feux est prévue à 17h30, heure du Royaume-Uni.

Hamilton a remporté une confortable victoire au Grand Prix du Qatar au cours du week-end

Une couverture en direct sera diffusée sur Sky Sports F1 tout au long du week-end avec une couverture des entraînements à partir de 12h le vendredi 3 décembre.

Leur couverture des qualifications commencera à 15h le samedi tandis que leur programme de course complet débutera à 14h30 le dimanche.

Grand Prix d’Arabie Saoudite : Hamilton vs Verstappen

Avec seulement deux courses à disputer cette saison, Verstappen devance Hamilton de huit points.

Il existe bien sûr une multitude de permutations concernant le titre et Verstappen peut revendiquer la couronne en Arabie saoudite.

S’il gagne, réclame le tour le plus rapide et Hamilton est 6e ou gagne et Hamilton est 7e, le Néerlandais revendiquera la gloire.

De même, Verstappen remportera le titre s’il est 2e avec le tour le plus rapide et Hamilton est 10e ou 2e et Hamilton ne parvient pas à marquer.

Hamilton cherchera à améliorer son rival (ou à terminer le plus près possible) et à le mener à la course finale.

Au classement des constructeurs F1, Mercedes est en tête avec 546,5 tandis que Red Bull est deuxième avec 541,5.

Verstappen a huit points d’avance en tête du classement F1 du Grand Prix d’Arabie saoudite : qu’est-ce qui a été dit ?

Lewis Hamilton : « Les deux dernières semaines ont été fantastiques, tout simplement incroyables. Mais il n’y a pas de temps pour la célébration, je serai de retour avec l’équipe et je m’entraînerai, restez dessus, tête baissée.

« Je n’ai pas trop d’émotions à part le fait d’être piloté en ce moment, mais c’est juste incroyable de pouvoir fermer autant de points lors des deux dernières courses, ce qui a été important.

[Red Bull are] évidemment toujours très rapide comme vous pouvez le voir aujourd’hui avec leur tour le plus rapide et leurs deux voitures dépassant à peu près tout le monde assez facilement. Nous avons donc encore du pain sur la planche.

« J’adore ça. J’aime la bataille serrée, la pression, les exigences que cela impose à vous et à toute l’équipe.

« Je l’ai donc vraiment apprécié, mais ces deux prochaines courses nécessitent des performances encore meilleures, nous apporterons donc notre jeu « triple A » pour celles-ci. »