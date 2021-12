Date, heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, calendrier des courses et comment suivre alors que la bataille de Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le championnat se résume à la finale de la saison

La course au titre de Formule 1 devrait se jouer sur le fil alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se disputent le championnat des pilotes.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi est la dernière course de la saison et il semble que ce soit une course pour les âges alors que Mercedes et Red Bull s’affrontent une dernière fois.

Hamilton a gagné en Arabie saoudite pour égaliser les points avec Verstappen

Hamilton est à une courte distance d’un huitième titre de pilote historique, tandis que Verstappen cherche désespérément à mettre fin à la série de quatre années de victoires successives de son rival avec son premier.

L’icône britannique Hamilton a remporté les trois dernières courses au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite pour se hisser au niveau d’Abou Dhabi aux points avec le Néerlandais.

Grand Prix d’Abou Dhabi : date et heure de début

Il y aura trois séances d’essais pour le dernier Grand Prix de la saison, deux le vendredi 10 décembre et une le matin du samedi 11 décembre.

Les qualifications se tiendront ensuite plus tard le samedi et débuteront à 13 heures, heure du Royaume-Uni.

Et la course elle-même aura lieu sur le circuit de Yas Marina le dimanche 11 décembre. L’extinction des lumières est prévue à 13 heures, heure du Royaume-Uni.

Hamilton continue de battre et d’établir des records à un rythme incroyable Abou Dabi Grand Prix : diffusion en direct et comment regarder

Une couverture en direct sera diffusée sur Sky Sports F1 tout au long du week-end avec une couverture des entraînements à partir de 9h30 le vendredi 3 décembre.

Leur couverture des qualifications commencera à 13h le samedi tandis que leur programme de course complet débutera à 11h30 le dimanche.

Grand Prix d’Abou Dhabi : Hamilton contre Verstappen

Les deux protagonistes entrent dans le niveau final de la course avec 369,5 points.

Verstappen a remporté plus de courses cette saison, donc le bris d’égalité est en sa faveur dans le cas très improbable où les deux hommes ne termineraient pas dans les points.

Hamilton et Verstappen sont à nouveau entrés en collision de manière controversée lors du Grand Prix d’Arabie saoudite à Abu Dhabi : qu’est-ce qui a été dit ?

Red Bull « a besoin d’un miracle » pour remporter le championnat des constructeurs, selon le patron de l’équipe Christian Horner.

Il a déclaré à Sky Sports F1 : « Pour être honnête, Abu Dhabi a encore changé, c’est donc une autre variante du circuit.

« Nous allons sortir de ce week-end et aller à Abu Dhabi à égalité au championnat du monde, en tête grâce aux victoires en course.

« C’est celui qui termine devant. C’est un combat direct comme cela a été toute l’année. Mercedes en a remporté trois d’affilée, Max en a gagné deux auparavant.

« Qui va sortir vainqueur ? Je n’ai aucune idée. Évidemment, nous avons vu des performances lors des dernières courses, la forme est avec Mercedes mais encore une fois, Max s’est battu comme un lion ce week-end. Il a tout donné.

« Cette équipe a mis en place une campagne phénoménale cette année, nous avons gagné 10 courses. Nous avons emmené Mercedes, qui l’aurait cru cette année, jusqu’à la course finale.

« Constructeurs, on est en retrait, il faut un miracle pour gagner ça. Nous avons encore une chance d’essayer de gagner ça [driver’s] titre avec Max.

« Nous ferons tout ce que nous pouvons. On va se préparer, on va se regrouper et les gars ne sont pas abattus, ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli et de l’effort fourni. On verra.

« Quelqu’un, Lewis ou Max, sortira vainqueur après le week-end prochain. C’est chez le conducteur que se trouve le prestige.

« Ce n’est pas là où est l’argent, mais c’est là que se trouve le prestige. C’est celui dont les gens se souviennent.