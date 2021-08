Date, heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct et comment regarder avec la superstar de la lutte prête à revenir à Rampage

in

CM Punk devrait faire son retour tant attendu sur le ring ce week-end.

Punk n’a pas été vu sous les lumières depuis qu’il a quitté la WWE après le Royal Rumble 2014.

Tous les signes indiquent CM Punk dans AEW

Mais, après des années de discussions, le joueur de 42 ans devrait revenir au prochain événement Rampage d’AEW.

Le natif de Chicago a récemment taquiné les fans en publiant une image sur les réseaux sociaux qui disait simplement: ’05 11 21′

Cela faisait apparemment allusion à son retour sur le ring et maintenant les fans de catch attendent cela avec impatience.

Débuts de CM Punk AEW : date et heure de début

Punk devrait faire ses débuts à l’AEW le vendredi 20 août.

L’événement AEW Rampage de vendredi aura lieu au United Center de Chicago.

Le spectacle commencera à 1h du matin le samedi matin, heure du Royaume-Uni.

Débuts de CM Punk AEW: Comment regarder

AEW est disponible pour regarder sur fite.tv.

Les fans peuvent obtenir un essai gratuit de sept jours sur fite.tv avant un abonnement de 4,99 $ par mois.

ITV proposera également des faits saillants de l’action AEW qui peuvent être diffusés gratuitement en ligne.

WWE

CM Punk est toujours lié à un retour en lutte, mais cette fois, cela ressemble à de vrais débuts CM Punk AEW : Qu’est-ce qui a été dit ?

CM Punk a ouvert le voile sur les discussions précédentes qu’il avait eues pour rejoindre AEW, admettant qu’il avait eu des discussions avec le propriétaire Tony Khan dans le passé.

“Oui, j’ai parlé à Tony”, a déclaré Punk. “Vous savez, ma perception à ce sujet, et je l’ai dit à Tony, à son visage à ce moment-là… Je suis un gars qui a constamment entendu:” Hé, j’ai un gars d’argent, hé, j’ai la télévision.

« J’ai entendu ça au moins une ou deux fois par an pendant 15 à 20 ans de ma carrière de catcheur. J’ai reçu des chèques sans provision de ces messieurs.

“Vous l’avez vu arriver, surtout après la fermeture de l’ECW, c’était tout le monde qui redémarrait l’ECW, tout le monde allait être les gars de l’ECW.

“Il y avait un mec nommé John Collins, qui a fait de la prison pour des chèques sans provision, et il semble toujours que quelqu’un va, ‘Oh, nous allons démarrer et nous allons rivaliser avec Vince [McMahon]’ et j’ai toujours pensé que cela venait d’un mauvais endroit parce que si vous voulez démarrer une entreprise de lutte professionnelle, je pense que vous devriez toujours vous concentrer sur vous-même.

« Donc, j’ai plus ou moins adopté une approche attentiste et je n’étais pas, ou je ne suis pas, intéressé par la lutte professionnelle, à cet égard.

“Nous sommes ici, nous parlons de” Heels “et c’est arrivé, c’est peut-être par chance que le prochain rôle que j’ai obtenu se déroule dans le monde de la lutte professionnelle, mais vous savez, c’est ainsi que le cookie s’effondre .

“Je me concentre sur le fait d’être un acteur, et tout comme je l’étais quand j’étais un lutteur, concentré sur le fait d’être le meilleur que je puisse être, je me concentre sur le fait d’être le meilleur acteur que je puisse être.”