Date, heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct et comment regarder les Chennai Super Kings de Moeen Ali affronter les Kolkata Knight Riders d’Eoin Morgan

La finale de la Premier League indienne aura lieu ce vendredi alors que les Chennai Super Kings de Moeen Ali affronteront les Kolkata Knight Riders d’Eoin Morgan.

En raison des restrictions liées au COVID-19, le tournoi qui a débuté en mars 2021 a été suspendu pendant deux mois alors que les cas commençaient à augmenter à travers l’Inde.

Les Chennai Super Kings affrontent les Kolkata Knight Riders lors de la finale de l’IPL

Ils ont réussi à relancer le plus grand tournoi Twenty20 au monde en septembre en le déplaçant aux Émirats arabes unis.

Le 60e et dernier match se jouera à la fin de cette semaine alors que les Super Kings affronteront les Knight Riders.

La Coupe du monde 2021 T20 approche bientôt et la star anglaise Ali voudra impressionner en finale après avoir joué pour Chennai cette saison.

Pendant ce temps, les Knight Riders de Morgan ont effectué un retour incroyable dans leur qualification, surmontant un effondrement colossal pour battre les Capitals de Delhi grâce aux six victoires de Rahul Tripathi avec juste un ballon à perdre.

Finale de l’IPL : date et heure de début

La finale de l’IPL aura lieu le vendredi 15 octobre et se déroulera au Dubai International Stadium.

Le bal d’ouverture aura lieu à 15h30, heure du Royaume-Uni.

Finale IPL : diffusion en direct et comment regarder

Le match sera disponible pour regarder sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event à partir de 15 heures.

Alternativement, vous pouvez regarder en ligne via l’application Sky Sports Go.

NOW TV diffusera également la finale. Les laissez-passer journaliers peuvent être achetés pour 9,99 £.

Jon Norman aura des mises à jour régulières du match sur talkSPORT 2.

GETTY

Eoin Morgan jouera la finale de l’IPL avant de se diriger vers la finale de l’IPL de la Coupe du monde T20 : qu’est-ce qui a été dit ?

Eoin Morgan, skipper des Knight Riders : « Dans la première phase du tournoi, nous essayions toujours de mettre en œuvre le mantra de Baz (Brendon McCullum) d’essayer de jouer au cricket positif et agressif et une marque de cricket que nos fans aiment vraiment regarder et aussi les joueurs profiter de jouer.

« Dans la première phase, cela ne s’est pas tout à fait passé. Mais tout au long de cette deuxième phase, les gens se sont présentés avec une motivation et une volonté différentes de jouer à cette marque agressive de cricket.

« Je pense que nos quilleurs nous ont montré comment être agressifs avec le ballon en essayant de prendre des guichets et d’identifier quand se retenir et être un peu plus défensifs et cela a également ouvert la voie à la frappe. »