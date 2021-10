Date, heure de début au Royaume-Uni et calendrier du tournoi alors que la gagnante de l’US Open affronte Marta Kostyuk en Transylvanie

Emma Raducanu revient sur le terrain aujourd’hui pour affronter Marta Kostyuk en quarts de finale de l’Open de Transylvanie en Roumanie.

La jeune de 18 ans a défié toutes les attentes après avoir remporté sa première victoire en Grand Chelem à Flushing Meadows, New York plus tôt ce mois-ci et obtenu le prix ultime sans perdre un seul set en cours de route.

Raducanu est la nouvelle lumière brillante du tennis britannique

Depuis lors, Raducanu a opéré un changement important en coulisses après s’être séparée de l’entraîneur Andrew Richardson et avoir décidé qu’elle avait besoin de quelqu’un avec une expérience WTA au plus haut niveau.

L’adolescente a remporté sa première victoire sur le circuit WTA lors de son match d’ouverture contre Polona Hercog cette semaine et est maintenant prête pour un autre coup de gloire.

Quand est le prochain match d’Emma Radicanu à l’Open de Transylvanie ?

Les fans de Raducanu peuvent s’attendre à la voir en action AUJOURD’HUI, le vendredi 29 octobre.

La Britannique affrontera l’Ukrainienne Marta Kostyuk en quarts de finale de l’Open de Transylvanie en Roumanie.

Elle devrait entrer sur le terrain lors du tournoi à 17h15, heure du Royaume-Uni, avec l’action projetée sur Amazon Prime Video.

Raducanu vise à remporter son premier tournoi depuis sa victoire choc à New York le mois dernier.

Tous les regards sont tournés vers Raducanu lorsqu’elle participe à l’Open de Transylvanie. À qui Emma Raducanu affrontera-t-elle à l’Open de Transylvanie?

Raducanu pourrait affronter l’ancienne numéro un mondiale et Simona Halep en demi-finale si les deux joueuses se qualifient aujourd’hui.

Le double champion du Grand Chelem affronte Jaqueline Cristian avant que Raducanu n’entre sur le terrain dans l’espoir de vaincre Kostyuk.

Qu’est-ce qui a été dit?

Le tournoi se joue à huis clos, mais Raducanu était surveillée par son père et sa grand-mère roumains après sa victoire sur Hercog.

« Cela signifie beaucoup de jouer dans le pays de mon père », a-t-elle déclaré. «Cela ressemble à une énorme victoire.

« C’est dommage qu’il n’y ait pas de fans ici, mais j’espère qu’ils regardaient et je voulais juste les rendre fiers.

«J’étais sur une séquence de défaites, donc je suis vraiment content d’avoir traversé cela. C’est ma première victoire, je le savais dans ma tête, alors je me battais très fort pour monter sur le tableau.

Raducanu a remporté sa première victoire sur le WTA Tour en battant Hercog