Date, heure de début au Royaume-Uni et nouvelles de l’équipe pour le choc des demi-finales de la Coupe du monde T20 à Abu Dhabi

L’Angleterre affrontera la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du monde ICC T20 2021 cette semaine.

L’Angleterre d’Eoin Morgan a été finalisée lors du dernier tournoi en 2016 et est déterminée à faire encore mieux cette année et à remporter le trophée.

.

L’Angleterre affronte la Nouvelle-Zélande pour une place en finale de la Coupe du monde T20

L’Angleterre a été brillante dans la compétition jusqu’à présent, remportant quatre victoires sur cinq dans le groupe 1 pour se qualifier en première place pour les demi-finales.

Ils affronteront désormais la Nouvelle-Zélande qui n’a également perdu qu’une fois.

L’affrontement sera une répétition de la demi-finale 2016 où l’Angleterre a balayé les Kiwis pour gagner par 7 guichets.

Angleterre v Nouvelle-Zélande : date et heure de début

L’affrontement en demi-finale aura lieu le mercredi 10 novembre et la première boule sera lancée à 14h, heure du Royaume-Uni.

Le match se déroule au Sheikh Zayed Cricket Stadium d’Abou Dhabi.

L’Angleterre a écrasé le Bangladesh dans ce stade tandis que la Nouvelle-Zélande y a éliminé l’Afghanistan.

La finale de la Coupe du monde masculine T20 de l’ICC 2021 aura lieu au stade international de cricket de Dubaï le dimanche 14 novembre. Elle débutera également à 14 heures.

Angleterre v Nouvelle-Zélande : comment suivre

L’affrontement est diffusé en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Cricket avec leur couverture à partir de 13h30.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour régulières seront diffusées en direct sur talkSPORT et talkSPORT 2 tout au long de l’après-midi.

.

L’Angleterre a connu un bon tournoi jusqu’à présent Angleterre v Nouvelle-Zélande: Nouvelles de l’équipe

Jason Roy manquera le reste de la Coupe du monde T20 avec une déchirure au mollet gauche alors que les préparatifs de l’Angleterre pour le choc contre la Nouvelle-Zélande ont subi un revers majeur.

Le frappeur d’ouverture en forme a subi la blessure alors que l’Angleterre a perdu pour la première fois lors de sa campagne contre l’Afrique du Sud samedi.

Un scan ultérieur a tracé une ligne à travers son nom pour le reste du tournoi.

James Vince a été intégré à l’équipe, Roy rejoignant le rapide du bras gauche Tymal Mills sur la touche.

Roy a déclaré : « Je suis navré d’être exclu de la Coupe du monde. C’est une pilule amère à avaler.

«Je resterai pour soutenir les garçons, et j’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout et soulever ce trophée. Cela a été un voyage incroyable jusqu’à présent, et nous devons continuer à nous exprimer et à nous concentrer sur nous.

« La rééducation a déjà commencé, et même si je me suis déchiré le mollet, je vais me donner les meilleures chances d’être prêt pour la tournée T20 des Caraïbes au début de l’année prochaine.

.

Jason Roy manquera le reste de la Coupe du monde T20 avec une déchirure au mollet gauche Angleterre-Nouvelle-Zélande : qu’est-ce qui a été dit ?

Le capitaine anglais Eoin Morgan : : « Roy est incroyablement important. C’est un gars qui incarne tout ce que nous sommes dans le vestiaire et la façon dont nous jouons.

«Vous voyez à quel point il est au sommet de l’ordre, non seulement dans le cricket T20, mais aussi dans le cricket 50-over. Il est aussi près que nous pouvons deviner comment le vestiaire devrait jouer.

« Nous sommes dégoûtés pour Jase. Que quelqu’un manque les dernières étapes du tournoi, en particulier quand il s’agit de deux gars en deux matchs, cela nuit à l’ambiance (du vestiaire).

« Certains des matchs les plus difficiles du tournoi ou des tournois auxquels j’ai joué dans le passé ont été des matchs de phase de groupes. C’est très difficile de se qualifier.

« Nous n’allons pas être à notre meilleur à chaque match, mais nous devons trouver des moyens de gagner. Sur le terrain, nous n’avons pas été aussi intenses que lors des matchs précédents [against South Africa], juste de petites choses que nous n’avons pas faites aussi proprement que nous l’aurions souhaité.

« Mais beaucoup d’équipes ont fini par n’avoir perdu qu’un seul match et les équipes qui réussissent avec un taux de course net montrent vraiment la force au sein de ce groupe particulier, donc je suis très heureux que nous soyons en demi-finale. »