Date, heure de début au Royaume-Uni, nouvelles confirmées sur l’équipe et où regarder le match de charité de l’Unicef ​​alors que des célébrités de la liste A figurent avec Usain Bolt à la tête du World XI et Olly Murs mène l’Angleterre

D’énormes noms du monde du sport et du divertissement seront sur le terrain lors du match de charité de cette année alors que Soccer Aid 2021 est de retour ce soir.

Le chanteur et habitué de Soccer Aid, Olly Murs, sera le capitaine de l’équipe d’Angleterre face au médaillé d’or olympique et favori des fans Usain Bolt.

Bolt a souvent été associé au football professionnel en raison de sa vitesse et a même joué pour les Central Coast Mariners en 2018.

L’ancien manager anglais Sven-Goran Eriksson reprendra les commandes de l’Angleterre tandis que l’ancien patron de Tottenham, Harry Redknapp, dirigera le World XI.

L’édition 2020 a vu le World XI gagner aux tirs au but lorsque la sensation YouTube Chunkz, qui figure à nouveau cette année, a raté le coup de pied décisif dans la mort subite.

Le match lui-même de l’année dernière a vu Robbie Keane ouvrir le score avant que le chanteur James Bay ne passe le ballon à son coéquipier anglais Yung Filly pour marquer l’égalisation.

Il a également vu le record fracassé alors qu’ils ont collecté 11 millions de livres sterling lors du match Soccer Aid, le plus de son histoire de l’émission et l’argent a été consacré à aider les enfants touchés par le coronavirus.

parlerSPORT

Chunkz fera de nouveau partie de l’équipe de cette année tandis que Wayne Rooney remettra les bottes pour figurer dans l’équipe. Soccer Aid 2021 : Date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le samedi 4 septembre et débutera à 19h30, heure du Royaume-Uni.

Il se déroule au Etihad Stadium, le domicile de Manchester City.

Soccer Aid 2021: Comment suivre

Le match est diffusé en direct sur ITV à partir de 18h30 le samedi 4 septembre.

Vous pouvez également regarder en direct sur ITV Hub sur vos appareils mobiles et sur l’application ITV Hub.

Soccer Aid 2021 : Équipes confirmées

Les alignements sont ceux dont on parle le plus dans Soccer Aid avant le match, car des comédiens, des chanteurs, des athlètes et bien d’autres sont jumelés à d’anciens footballeurs, freestylers et certaines légendes du jeu.

Équipe d’Angleterre : Olly Murs (C), Wayne Rooney, James Arthur, Paul Scholes, Gary Neville, Jamie Redknapp, Chunkz, Fara Williams, Mark Wright, Liv Cooke, Kelly Smith, David James, Aitch, Max Whitlock, Jamie Carragher, Joel Dommett, Sir Mo Farah, Lee Mack, Shaun Wright-Phillips, Baie James.

Géré par Sven-Goran Eriksson, Robbie Williams, Micah Richards et David Seaman.

Le World XI a remporté le match Soccer Aid deux fois de suite aux tirs au but en 2019 et 2020.

World XI Squad : Usain Bolt, Tom Grennan, Roman Kemp, Kem Cetinay, Ore Oduba, Roberto Carlos, Patrice Evra, Nigel De Jong, Martin Compston, Pablo Zabaleta, Chelcee Grimes, Shay Given, Rivaldo, Dermot Kennedy, Yungblud, Big Zuu .

Géré par Harry Redknapp, Judy Murray et Robbie Keane.