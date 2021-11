Date, heure de début au Royaume-Uni, undercard et dernières nouvelles pour le match revanche à la Copper Box Arena de Londres

Les rivaux britanniques Lyndon Arthur et Anthony Yarde renouvelleront leur rivalité ce week-end lorsqu’ils s’affronteront dans un match revanche à la Copper Box Arena de Londres.

Arthur a remporté une grande victoire sur Yarde en décembre dernier, remportant la victoire par décision partagée à The Church House.

Ils sont tous les deux en action depuis qu’Arthur a éliminé Davide Faraci en juillet et Yarde a détruit Alex Theran un mois plus tard.

Maintenant, ils se retrouveront face à face alors que les deux envisagent une grande année en 2022.

Arthur vs Yarde 2 : Commentaire en direct

L’affrontement de 12 rounds entre les poids légers et lourds devrait avoir lieu à la Copper Box Arena de Londres le samedi 4 décembre.

Le combat de l’événement principal entre Arthur et Yarde devrait commencer à 22h30.

Le Fight Night Live de talkSPORT viendra de la capitale ce week-end alors que nous vous apporterons toute l’action.

Nous serons sur talkSPORT 2 de 19h à 21h, puis sur talkSPORT de 21h à minuit avec Andy Clarke et Spencer Oliver pour les commentaires.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Sous réserve de modifications

Événement principal : Lyndon Arthur contre Anthony YardeHamzah Sheeraz contre Bradley Skeete – pour le titre WBO européen des super-weltersSam Noakes contre Shaun Cooper – pour le titre vacant WBC International en argent légerDennis McCann contre Juan Jose JuradoGeorge Fox contre Kamil SokolowskiCharles Frankham contre Lee GloverMasood Abdulah contre Paul HoltKarol Itauma Khan contre Tamas LaskaUmarSo Liston Ali contre Lee Hallett

Anthony Yarde : « Quand j’ai regardé le premier combat, je savais que ce n’était pas moi là-dedans.

« Ce n’est même pas comme ça que je me bats, ce n’est pas comme ça que je me conduis.

«Je me suis égaré dans la mentalité de« Je reviens au niveau de me battre pour un titre mondial, alors faites les 12 rounds et mettez-les à mon actif ».

« Si je l’avais blessé plus tôt, j’y serais probablement allé, mais chaque fois que j’ai réussi un gros coup, j’ai marché. J’ai absolument appris ma leçon.

«Pendant tout le combat, je me suis battu comme si je gagnais confortablement et je pensais qu’il avait gagné quelques rounds. C’était pendant que j’étais sur le ring.

« Quand je l’ai regardé, je me suis dit : « Qu’est-ce que c’est ? »

«C’était fou et le combat était beaucoup plus serré. Je vais toujours être honnête et je pouvais voir pourquoi deux des juges le lui ont donné.

« L’un des juges me l’a donné par cinq tours, alors quand j’entends tout ça à propos de Lyndon et de son jab faisant ceci et cela, rappelez-vous que c’était une décision partagée !

«Il travaille probablement dur et il méritait le peu d’attention qu’il a eue. À mes dépends.

« Maintenant, j’ai l’occasion de réparer mon tort. »