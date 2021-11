Date, heure de début au Royaume-Uni, undercard et dernières nouvelles pour l’événement Boxxer avec Caroline Dubois en action

Richard Riakporhe vs Olanrewaju Durodola en tête d’affiche de l’action BOXXER à Londres ce week-end.

Riakporhe ‘The Midnight Train’ affrontera ‘God’s Power’ Durodola pour le titre vacant WBC Silver cruiserweight à la Wembley Arena.

La carte comprendra également Hosea Burton contre Dan Azeez et les débuts professionnels de la star de boxe de l’équipe GB Caroline Dubois.

talkSPORT vous offrira une couverture en direct de toute l’action dans la capitale.

Riakporhe vs Durodola : commentaires en direct

Le choc des cruiserweight en 12 rounds aura lieu à la Wembley Arena le samedi 20 novembre.

Le Fight Night Live de talkSPORT viendra de Londres ce week-end alors que nous vous présentons toute l’action BOXXER.

Nous serons en direct à partir de 21h et Andy Clarke et Spencer Oliver seront en service de commentaires.

Sous réserve de modifications

Richard Riakporhe contre Olanrewaju Durodola – pour le titre vacant WBC Silver cruiserweight Hosea Burton contre Dan Azeez – pour le titre vacant BBBofC britannique des poids légers légersCaroline Dubois contre TBAMikael Lawal contre Steven WardFlorian Marku contre Jorick LuisettoNick Campbell contre Danny Whitaker contre Hassan Azim contre TBAAdam Azim

.

Caroline Dubois fait ses débuts professionnels ce week-end Riakporhe vs Durodola : Que s’est-il dit ?

Richard Riakporhe : « Si la fusillade éclate, j’ai la force de frappe pour le faire. Chaque adversaire que j’ai combattu au cours de ma carrière m’a fait mal et vous savez à quoi vous attendre avec moi.

«Maintenant, il est temps pour moi de briller, c’est le moment idéal pour moi d’avoir eu un combat plus tôt ce mois-ci et mon adversaire précédent était durable, d’autant plus que je l’ai posé et qu’il s’est levé et est revenu pour moi.

«Je pense donc que ce prochain est un grand combat pour moi.

« Mon ambition en arrivant dans ce sport était de devenir champion du monde.

«J’ai eu douze combats et je me suis heurté à toute attente, mais j’ai réussi à de nombreuses reprises.

«Cela témoignait du chemin parcouru et de mon potentiel, et pour être honnête, je ne savais pas ce que je faisais auparavant, mais maintenant j’ai une compréhension sérieuse du sport.

«J’ai travaillé sur mes forces et mes faiblesses, donc si je peux combattre deux des dix meilleurs cruiserweights dos à dos avec cette petite expérience, où puis-je être dans les deux prochains combats? Je crois donc que j’appartiens définitivement au niveau mondial.