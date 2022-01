Date, heure de début, numéros de balle et couverture talkSPORT alors qu’Arsenal, Chelsea, Liverpool et Man United complotent la route pour voler le titre à Leicester

La FA Cup est bel et bien opérationnelle avec le troisième tour qui débutera ce week-end.

Nous avons déjà vu de nombreux liens dramatiques lors des tours de qualification et des premier et deuxième tours proprement dits, mais c’est maintenant que les clubs d’élite anglais commenceront à faire leur marque.

. – .

Les clubs de tout le pays ont pour objectif de remporter la FA Cup

Le troisième tour ne manquera pas d’apporter un ou deux bouleversements, ce qui signifie que le tirage au sort du quatrième tour de dimanche est un événement à ne pas manquer alors que le voyage vers la finale commence à prendre forme.

Leicester a remporté le trophée l’année dernière, mais qui a les meilleures chances d’atteindre l’événement phare cette fois-ci ?

Voici ce que vous devez savoir avant le tirage au sort du quatrième tour.

Tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup : date et heure

Le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup aura lieu le dimanche 9 janvier au stade de Wembley.

Il débutera vers 16h50 après le match nul entre West Ham et Leeds.

L’ancien gardien anglais David James et l’internationale anglaise d’Arsenal et Leah Williamson participeront au tirage au sort.

.

Leicester a remporté la FA Cup pour la première fois la saison dernière avec un triomphe mémorable 1-0 sur Chelsea l’année dernière, tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup : comment suivre

Le tirage au sort du quatrième tour sera diffusé en direct sur talkSPORT.

Il sera immédiatement suivi de notre couverture en direct de Nottingham Forest contre Arsenal depuis le City Ground.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple StoreAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Tirage au sort du quatrième tour de la Channel 731FA Cup : dates des matchs

Les matchs du quatrième tour auront lieu entre le vendredi 4 février et le lundi 7 février.

Les dates et heures spécifiques pour les appareils seront décidées plus près de l’heure.

Les clubs qui passeront au cinquième tour remporteront un total de 90 000 £ de prix en argent.

.

Le stade de Wembley accueillera le tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup Tirage au sort du quatrième tour de la FA Cup : numéros de ballon

1. Boreham Wood ou AFC Wimbledon

2. Yeovil Town ou AFC Bournemouth

3. Stoke City ou Leyton Orient

4. Swansea City ou Southampton

5. Chelsea ou Chesterfield

6. Liverpool ou ville de Shrewsbury

sept. Cardiff City ou Preston North End

8. Coventry City ou comté de Derby

9. Burnley ou Huddersfield Town

dix. West Bromwich Albion ou Brighton & Hove Albion

11. Kidderminster Harriers ou lecture

12. Leicester City ou Watford

13. Mansfield Town ou Middlesbrough

14. Hartlepool United ou Blackpool

15. Ville de Hull ou Everton

16. Bristol City ou Fulham

17. Tottenham Hotspur ou Morecambe

18. Millwall ou Crystal Palace

19. Port Vale ou Brentford

20. Swindon Town ou Manchester City

21. Wigan Athletic ou Blackburn Rovers

22. Luton Town ou Harrogate Town

23. Birmingham City ou Plymouth Argyle

24. Manchester United ou Aston Villa

25. Wolverhampton Wanderers ou Sheffield United

26. Newcastle United ou Cambridge United

27. Barnsley ou Barrow

28. Peterborough United ou Bristol Rovers

29. West Ham United ou Leeds United

30. Queens Park Rangers ou Rotherham United

31. Charlton Athletic ou Norwich City

32. Forêt de Nottingham ou Arsenal