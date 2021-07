Date, heure du coup d’envoi et commentaire talkSPORT pour Leicester vs Man City

in

La nouvelle saison approche à grands pas avec le traditionnel lever de rideau, le Community Shield, dans quelques semaines.

La campagne 2019/20 a été pleine d’enthousiasme alors que Manchester City a remporté la gloire de la Premier League et Leicester a remporté la FA Cup.

Leicester affrontera Man City dans le Community Shield le 7 août

Désormais, l’équipe se réunira à Wembley pour lancer la saison 2020/21.

Arsenal a battu Liverpool dans le Community Shield la saison dernière, s’imposant 5-4 aux tirs au but après un match nul 1-1 en temps réglementaire.

Wembley a vu beaucoup plus de drames au cours de l’été.

L’Angleterre a perdu contre l’Italie en finale de l’Euro 2020 lors d’une autre fusillade après un tournoi passionnant.

Les fans seront de retour sous la célèbre arche de Londres quelques semaines plus tard alors que Pep Guardiola et Brendan Rodgers s’affronteront.

Man City a remporté la Premier League la saison dernière et affrontera désormais Leicester dans le Community Shield Community Shield: Date et heure

Leicester v Man City doit avoir lieu à Wembley le samedi 7 août.

Il débutera à 17h.

Il n’y aura pas de prolongation si les scores sont égaux après 90 minutes et une séance de tirs au but sera utilisée pour décider du match.

Neuf remplaçants pourront être nommés et un maximum de six pourront être utilisés pendant le match.

Bouclier communautaire : couverture talkSPORT

Le commentaire complet de Wembley sera diffusé en direct sur talkSPORT. Plus de détails sur la couverture à suivre.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Leicester a remporté la FA Cup la saison dernière