date, heure et où voir le concours

Ils sont les favoris de Miss Univers 2021

Miss Portugal – Oricia Dominguez

Il est né et a grandi au Venezuela. Cependant, il a la nationalité espagnole et portugaise. Manquer

Miss Porto Rico – Michelle Colón

Michelle Colón se considère comme une écologiste et appartient à la Scuba Dogs Society. Il a 21 ans et étudie la biologie et la médecine.

Miss Venezuela – Luiseth Materan

Le Venezuela est clairement le favori de Miss Univers, en raison du nombre de reines qu’ils ont eues. Luiseth Materán vient du monde du divertissement. Elle est communicatrice et comédienne de profession.

Miss Mexique – Débora Hallal

La participante aztèque souhaite que la couronne de Miss Univers « reste à la maison », puisque la reine actuelle est Andrea Meza, qui a été couronnée en mai de cette année. Si Hallal gagne, le quatrième prix pour le Mexique serait obtenu dans ce concours.

Miss Afrique du Sud – Lalela Mswane

L’avocat de 24 ans cherche à donner à l’Afrique du Sud sa troisième couronne de Miss Univers. Cependant, le gouvernement de son pays n’est pas d’accord avec sa participation, car l’Afrique du Sud s’oppose aux invasions israéliennes de la Palestine, et le concours se déroulera sur le territoire hébreu.