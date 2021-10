Date, heure et plus de détails à connaître

Les Soul Train Awards 2021 s’annoncent majeurs. Cette année, la cérémonie de remise des prix fêtera ses 50 ans. Pour commémorer une occasion si spéciale, le spectacle aura lieu au célèbre Apollo Theatre de New York.

Les Soul Train Awards honorent le meilleur de la musique et du divertissement noirs et sont un dividende de la populaire série de spectacles de divertissement en direct, Soul Train. Tout comme Soul Train, l’Apollo Theatre a été synonyme de fournir aux artistes noirs une plate-forme qui ne leur était pas offerte auparavant.

Les BFF de longue date et les actrices légendaires Tichina Arnold et Ticha Campbell reviennent en tant que co-hôtes. L’émission sera diffusée sur plusieurs chaînes simultanément juste à temps pour les vacances pour que toute la famille en profite.

Un peu d’histoire du ‘Soul Train’

Soul Train a fait ses débuts le 2 octobre 1971. Le dernier épisode a été diffusé en 2006. Il est devenu le programme de première diffusion le plus long de l’histoire de la télévision. La cérémonie de remise des prix a été lancée en 1987 et met en lumière le meilleur de la soul, du R&B, du gospel et du hip hop. Don Cornelius a lancé le programme pour mettre les artistes noirs à l’honneur. D’autres émissions de divertissement à l’époque donnaient rarement aux artistes noirs beaucoup de temps devant la caméra.

Première fois filmé à l’Apollo Theatre

La cérémonie 2021 aura lieu au légendaire Apollo Theatre de Harlem. C’est la première fois que l’émission est basée à New York en 34 ans d’histoire. La cérémonie de remise des prix a été diffusée à Los Angeles (1987-2007), à Atlanta (2009-11) et à Las Vegas (2012-19).

Tichina Arnold et Tisha Campbell reviennent en tant que co-hôtes

Non seulement Arnold et Campbell partagent à nouveau les tâches de co-hébergement, mais le duo obtient également un crédit de producteur. « Produire et organiser les Soul Train Awards au cours des trois dernières années avec mon ami d’enfance a vraiment été l’un des moments forts de ma vie », a déclaré Campbell dans un communiqué. « Pourtant, en entendant Tichina et moi filmerions au World Famous Apollo cette année, nous avons littéralement perdu la tête avec excitation. C’est déjà un honneur extrême d’être synonyme de l’héritage de Don Cornelius, et maintenant, de marcher également sur les traces de la multitude de talents afro-américains qui ont honoré la scène d’Apollo est époustouflant pour nous deux ! »

Arnold est tout aussi excité, notant: « Retourner dans ma ville natale où tout a commencé pour nous en tant que jeunes filles et accueillir les emblématiques » Soul Train Awards « à l’Apollo est vraiment un rêve d’enfance devenu réalité », a-t-elle déclaré. « Je suis honoré de me tenir aux côtés de Tisha et de prendre notre place dans l’histoire en organisant et en produisant de manière créative un spectacle aussi emblématique. »

Date, heure et chaîne

Alors que la cérémonie elle-même aura lieu en direct le 20 novembre, les téléspectateurs peuvent se rassembler à la maison le dimanche 28 novembre à 20 h HE. L’émission sera diffusée sur BET et BET Her.

