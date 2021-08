Date, heures de début au Royaume-Uni, sites, nouveaux sports et espoirs de l’équipe GB – tout ce que vous devez savoir sur les Jeux de Pékin l’année prochaine

in

Les prochains Jeux olympiques se profilent déjà à l’horizon, Tokyo s’apprêtant à passer le relais à Pékin pour les Jeux d’hiver de 2022.

Les Jeux olympiques d’hiver se déroulent généralement environ 18 mois après ceux d’été, mais la pandémie de coronavirus est imminente.

Les Jeux olympiques d’hiver approchent à grands pas

Les Jeux de 2020 à Tokyo ont dû être reportés d’un an à la suite du verrouillage mondial qui a signifié que l’événement phare a eu lieu cet été.

Ce fut un autre été mémorable pour l’équipe GB, qui a terminé quatrième au tableau des médailles avec un fantastique 22 médailles d’or.

Mais l’attention se tourne désormais vers les stars du biathlon, du bobsleigh, du curling, du hockey sur glace, de la luge, du patinage et du ski dans l’espoir de réussir en Chine.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Pékin 2022…

Jeux Olympiques de Pékin : Dates

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2022 est prévue pour Vendredi 4 février.

L’heure à laquelle il commencera au Royaume-Uni n’a pas encore été confirmé, mais les fans peuvent s’attendre à ce que ce soit similaire à Tokyo, avec sept heures d’avance sur Pékin.

Il restera ensuite un peu plus de deux semaines pour la compétition sportive avant la cérémonie de clôture le dimanche 20 février.

Tout comme les Jeux d’été – sauf la dernière version, bien sûr – le spectacle enneigé a lieu tous les quatre ans.

Jusqu’à présent, 80 pays se sont qualifiés pour participer en Chine, dont la Grande-Bretagne, pour participer à 109 événements dans sept sports.

L’incroyable stade Nid d’oiseau de Pékin sera utilisé aux Jeux olympiques d’hiver Jeux olympiques de Pékin : processus d’appel d’offres

​​La capitale chinoise a été choisie comme ville hôte en juillet 2015, lors de la 128e Session du CIO à Kuala Lumpur, en Malaisie.

La Norvège avait été considérée comme un chef de file avec sa proposition d’organiser les Jeux à Oslo – avec plus de médailles d’hiver que toute autre nation.

Mais ils se sont retirés en raison d’un financement insuffisant et n’ont laissé qu’Almaty au Kazakhstan comme rival potentiel de Pékin.

La Chine a finalement prévalu dans le processus de sélection final avec des voix de 44 à 40 pour accueillir les premiers Jeux olympiques d’hiver du pays.

Pékin deviendra également la première ville à avoir accueilli à la fois les Jeux olympiques d’été et d’hiver, après avoir accueilli les Jeux de 2008.

Il marquera également les quatrièmes Jeux olympiques d’hiver en Asie de l’Est – après Sapporo 1972, Nagano 1998 et Pyeongchang 2018.

Les Jeux de 2026 se dérouleront dans les villes italiennes de Milan et Cortina d’Ampezz après avoir battu une candidature conjointe des suédois Stockholm et Are.

Jeux olympiques de Pékin : sites

En tant que première ville à accueillir les éditions d’été et d’hiver des Jeux olympiques, plusieurs sites des Jeux de 2008 seront réutilisés en 2022.

Les arènes clés ont été divisées en trois zones, dont la première – Pékin – accueillera principalement les sports de glace.

Le stade national d’une capacité de 91 000 personnes accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture, mais aucune compétition sportive n’aura lieu sur le site.

Parmi les autres sites emblématiques des Jeux de 2008 qui seront réaménagés pour 2022, citons le Centre national de natation, le Stade national en salle et le Centre sportif de Wukesong.

Le village olympique de la zone Pékin des Jeux a été achevé cet été et compte 2 300 lits.

Pendant ce temps, les épreuves de ski alpin, ainsi que les épreuves de glisse se tiendront à Yanqing.

Et Zhangjiakou organisera la majorité des événements de ski et de snowboard avec un chemin de fer interurbain transférant les invités entre les trois zones.

Lizzy Yarnold célèbre sa médaille d’or aux Jeux olympiques d’hiver

Seuls sept sports sont représentés aux Jeux olympiques d’hiver – 26 de moins que son frère d’été – mais il y aura un record de 109 événements.

Les sports sont répartis en 15 disciplines :

Ski alpin (11 épreuves)Biathlon (11 épreuves)Bobsleigh (4 épreuves)Ski de fond (12 épreuves)Curling (3 épreuves)Patinage artistique (5 épreuves)Ski acrobatique (13 épreuves)Hockey sur glace (2 épreuves)Luge (4 épreuves) épreuves)Combiné nordique (3 épreuves)Patinage de vitesse sur piste courte (9)Squelette (2 épreuves)Saut à ski (5 épreuves)Snowboard (11 épreuves)Patinage de vitesse (14 épreuves)

Les stars de l’équipe GB qui devraient briller à Pékin

Katie Ormerod

Le joueur de 23 ans avait de fortes chances de remporter des médailles en slopestyle et en big air à Pyeongchang. Cependant, elle a subi une blessure dévastatrice à l’entraînement et a été forcée de se retirer. Ormerod cherchera à se racheter à Pékin après avoir connu une excellente saison de retour l’hiver dernier.

Gus Kenworthy

Le joueur de 29 ans a remporté l’argent olympique pour l’équipe américaine en slopestyle en 2014, mais concourra pour la Grande-Bretagne en février après avoir changé d’allégeance. Kenworthy a déjà admis que l’année prochaine seraient ses derniers Jeux et qu’un podium pourrait être le chant du cygne parfait.

Izzy Atkin

La jeune femme de 23 ans est médaillée de bronze aux Jeux olympiques d’hiver après son succès dans le ski slopestyle à Pyeongchang 2018. Atkin espère remonter sur le podium en février tandis que sa petite sœur Zoe est en train de devenir rapidement une star à part entière.

Jeux olympiques de Pékin : tableau des médailles

Le tableau des médailles de Pékin suivra.

A Pyeongchang 2018, un total de 307 médailles ont été décernées dont 103 en or.

La Norvège est en tête du classement avec 14 médailles d’or, soit la même chose que l’Allemagne, deuxième, mais avec huit autres podiums.

L’équipe GB était représentée par 58 athlètes aux jeux de 2018 et a remporté cinq médailles au total, se classant 19e au classement général.

Lizzy Yarnold a remporté la seule médaille d’or au Skeleton en tant que première athlète britannique à conserver un titre olympique d’hiver, mais elle a depuis pris sa retraite.

Tableau des médailles des Jeux Olympiques d’hiver de tous les temps

Norvège : 132 médailles d’or, 368 au total États-Unis : 105 médailles d’or, 305 au total Allemagne : 92 médailles d’or, 240 au total Autriche : 64 médailles d’or, 232 au total Canada : 73 médailles d’or, 199 au total Union soviétique : 78 médailles d’or, 194 au total Suède : 57 médailles d’or, 158 total Suisse : 56 médailles d’or, 153 au total Pays-Bas : 45 médailles d’or, 130 au total Russie : 47 médailles d’or, 121 au total Jeux Olympiques de Pékin : les fans peuvent-ils assister ?

Le Comité international olympique a affirmé en juillet 2021 que les Jeux d’hiver auront besoin de spectateurs pour réussir.

Juan Antonio Samaranch Jr a déclaré à . : « Nous aimerions avoir la communauté internationale là-bas.

« Nous avons besoin de Jeux très réussis l’année prochaine à Pékin.

«Nous avons vraiment besoin de ce succès pour le bien de tout le monde… pour garder cette lumière d’espoir vraiment brillante et ouverte.

« Nous avons besoin et nous voulons avoir des spectateurs. Nous voulons donner à tout le monde l’opportunité de profiter de l’hospitalité et des offres chinoises exceptionnelles. »