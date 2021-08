Date Jake Paul vs Tyron Woodley: heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment regarder la star de YouTube affronter l’ancien champion de l’UFC

in

Jake Paul revient sur le ring plus tard ce mois-ci lorsqu’il affrontera l’ancien champion des poids mi-moyens de l’UFC, Tyron Woodley.

Le controversé YouTuber, alias “The Problem Child”, a détruit l’ex-star de l’UFC Ben Askren en avril alors qu’il poursuivait son incursion très critiquée dans la boxe professionnelle.

Paul et Woodley s’affronteront dans un combat lucratif cet été

Paul a remporté ses trois combats professionnels à ce jour avec facilité, mais a affronté des adversaires loin de ses compétences.

Woodley, un ancien champion de l’UFC talentueux, a vu sa carrière de MMA décrocher ces dernières années, mais devrait poser un test entièrement différent pour la superstar des médias sociaux.

La paire a été impliquée dans une autre accumulation de va-et-vient passionnée jusqu’à l’affrontement et cela ne fera qu’augmenter à l’approche de la semaine de combat.

Il a maintenant été confirmé que les étoiles montantes de la boxe britannique Tommy Fury et Daniel Dubois seront sur la carte du combat.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement à venir…

Paul vs Woodley: Date et comment regarder

Ce combat d’exhibition cruiserweight de huit rounds aura lieu le dimanche 29 août et se tiendra au Rocket Mortgage Field House dans la ville natale de Paul à Cleveland, Ohio.

L’événement principal débutera probablement à 4 heures du matin dimanche matin au Royaume-Uni.

Un diffuseur britannique n’a pas encore récupéré les droits de Paul vs Woodley, mais Showtime Sports diffusera le combat aux États-Unis.

Tyron Woodley et Jake Paul ne s’aiment absolument pas Paul v Woodley: Undercard

Tommy Fury et Daniel Dubois seront sur l’undercard de Paul vs Woodley.

Ce seront des débuts américains pour la paire de Britanniques, avec Fury face au combattant MMA Anthony Taylor et Dubois face à Joe Cusumano.

Il y a aussi un scénario plus profond qui pourrait être construit pour Fury qui a récemment eu une guerre des mots avec Paul.

Fury aurait signé un accord de deux combats avec le diffuseur américain Showtime – qui a inscrit Paul sur leur réseau plus tôt cette année.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Jake Paul contre Tyron WoodleyAmanda Serrano contre Yamileth Mercado – pour les titres WBC, WBO et IBO World FeatherweightDaniel Dubois contre Juiseppe CusumanoTommy Fury contre Anthony TaylorIvan Barancyhk contre Montana LoveCharles Conwell contre Lucas Brian Ariel Bastida

Tommy Fury se battra sur l’undercard de Jake Paul après leur guerre des mots Paul v Woodley : Qu’est-ce qui a été dit ?

Jake Paul : « Tyron est un bon attaquant. Il est connu pour assommer les gens. Mais je pense que quand je bats Tyron, les gens doivent respecter mon nom.

« Mais ce n’est pas pour ça que je suis ici, pour être honnête. Je sais déjà à quel point je suis bon. Je sais que cela va être un autre combat facile.

« C’est pourquoi Showtime est en affaires avec moi. Vous regardez l’avenir de la boxe.

Tyron Woodley : « Le combat le plus facile de ma carrière et le plus gros sac de ma carrière en une nuit.

« En gros, ils m’ont fait venir pour sortir les poubelles. J’ai hâte de fermer cette salope.

“Cela se fait pour la culture, toute la communauté MMA / boxe, pour débarrasser ce gars des sports de combat.”