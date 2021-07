Date limite de délivrance du formulaire 16 prolongée jusqu’au 31 juillet : voici comment vous pouvez toujours déposer un RTI pour l’AY 2021-22

in

Dans le nouveau portail de l’impôt sur le revenu, les détails TDS sont facilement disponibles sur le tableau de bord.

La date limite de dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice 2020-2021 a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2021. La dernière date de dépôt du RTI est généralement le 31 juillet de l’année jusqu’à laquelle les déclarations peuvent être produites pour l’année d’imposition pertinente. “Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, la date d’échéance pour le dépôt de la déclaration de revenus des contribuables individuels est le 31 juillet. Pour l’exercice 20-21, CBDT a prolongé la date d’échéance pour produire la déclaration de revenus du contribuable individuel au 30 septembre 2021 et maintenant le contribuable individuel peut déposer sa déclaration de revenus jusqu’au 30 septembre », a déclaré Sujit Bangar, fondateur de Taxbuddy.com.

Les salariés reçoivent le formulaire 16 de leur employeur qui les aide à remplir le RTI. Cependant, la date limite à laquelle les employeurs peuvent fournir le formulaire 16 à leurs employés a également été prolongée. « Conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, les employeurs doivent remettre le formulaire 16 à l’employé avant le 15 juin de chaque année après la fin de l’exercice. Pour l’exercice 20-21, CBDT a prolongé la date limite pour émettre le formulaire 16. La nouvelle date limite pour que l’employeur émette le formulaire 16 à l’employé est le 31 juillet 2021 », informe Bangar.

L’impôt à la source est déjà prélevé par l’employeur avant de créditer le compte bancaire du salarié avec le salaire mensuel. Le formulaire 16 est un résumé du montant total payé et est essentiellement le certificat TDS pour l’employé. Le formulaire 16 comprend les revenus imputables sous la rubrique « salaires », tout autre revenu déclaré par l’employé, les diverses déductions en vertu du chapitre VI-A telles que la section 80C, la section 80D, etc.

Mais que se passe-t-il si quelqu’un souhaite déposer le RIR pour l’année d’imposition 2021-2022 sans avoir reçu le formulaire 16 ? « Si l’employeur omet de fournir le formulaire 16 au salarié et que le salarié souhaite faire sa déclaration de revenus, le contribuable peut alors utiliser sa fiche de paie mensuelle pour calculer son revenu salarial de l’exercice. Les contribuables peuvent prendre tous les bulletins de salaire de 12 mois comme base de calcul de leur revenu salarial », explique Bangar.

En outre, de nombreux contribuables souhaitent déposer un RTI, en particulier ceux qui ont des TDS à montrer et aucun autre revenu. «Si votre revenu total est inférieur à la limite d’exemption de base, c’est-à-dire Rs 2,5 Lakh et TDS a été fait, vous devez produire une déclaration de revenus. Le dépôt de l’ITR assurera la réception du remboursement du TDS effectué. N’oubliez pas que pour le dépôt du RTI, le formulaire 16 n’est pas obligatoire. Vous pouvez trouver vos détails TDS dans 26AS. Dans le nouveau portail de l’impôt sur le revenu, les détails TDS sont facilement disponibles sur le tableau de bord », informe Bangar.

Et, lorsqu’il s’agit d’opter pour le nouveau régime fiscal ou de continuer avec l’ancien régime fiscal, votre formulaire 16 indiquera l’option choisie. Cela a été fourni en apportant un changement dans le format du formulaire 16. « Selon la notification, un seul changement est notifié dans le formulaire 16 qui se trouve dans la partie B du formulaire 16. Conformément au nouveau changement, les employeurs doivent indiquer si l’employé opté pour le nouveau régime fiscal », informe Bangar.

