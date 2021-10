Date limite de la guerre de la pêche: la France commence à imposer des sanctions alors que les tensions éclatent à Jersey | Politique | Nouvelles

Les tensions découlent d’un différend sur la manière dont l’accord commercial Royaume-Uni-UE devrait être mis en œuvre, la France affirmant que le Royaume-Uni a rompu l’accord du Brexit de décembre 2020 en n’accordant que 200 licences de pêche aux pêcheurs français. Deux cent 30 permis de pêche sont toujours en attente.

La date limite de validation de ces licences est le 30 octobre, après quoi le gouvernement français a annoncé qu’il mettrait en œuvre des sanctions contre le Royaume-Uni.

Mais Don Thompson, chef de la Jersey Fishermen’s Association, a déclaré à ITV News que la décision du gouvernement d’accorder même 100 nouveaux permis de pêche aux équipages français était un « arrêt de mort » pour la propre industrie de la pêche de l’île, suggérant que certains pêcheurs sont confrontés à une « faillite certaine ».

Emmanuel Macron a appelé les ministres à envisager d’éventuelles mesures de rétorsion, qui seraient appliquées début novembre s’il restait des pêcheurs sans permis.

Selon le journal français Le Figaro, les sanctions possibles pourraient inclure un tarif d’électricité sur la fourniture d’énergie à Jersey, qui est fournie par la France, ou la restriction de l’accès britannique aux ports français.

Cela aurait un impact négatif sur les pêcheurs britanniques, car ils dépendent souvent des ports pour vendre leurs produits de pêche.

Des mesures protectionnistes, telles que l’introduction de surtaxes douanières sur les marchandises britanniques envoyées vers l’UE via le tunnel sous la Manche, sont également envisagées.

Mais ce type de sanction est de la responsabilité directe du marché commun européen et la décision finale revient donc à Bruxelles.

Une conseillère du ministre français de la Mer, Annick Gardin, a qualifié les relations avec le Royaume-Uni de « bien détériorées ».

Pendant ce temps, Jersey a refusé des licences à 75 bateaux de pêche français.

Dans l’ensemble, le Royaume-Uni a accordé 117 licences de l’UE pour ses eaux territoriales côtières et près de 1 700 navires de l’UE ont été autorisés à pêcher dans la plus grande zone économique exclusive du Royaume-Uni, qui s’étend sur 200 milles marins du rivage.

Jersey est devenu un point d’éclair pour les tensions sur les droits de pêche en mai, lorsque deux navires de la Royal Navy ont été envoyés pour patrouiller dans la région après que des pêcheurs français ont organisé une manifestation devant le port de St Helier.

Les pêcheurs se sont plaints d’être empêchés d’opérer dans les eaux britanniques en raison des difficultés à obtenir des licences.

La dispute a conduit Mme Girardin à menacer de couper l’approvisionnement en électricité de Jersey, dont 95% sont fournis par trois câbles sous-marins en provenance de France.

Selon le journal français Le Monde, Mme Girardin a déclaré : « La pêche française ne doit pas être prise en otage par les Britanniques à des fins politiques.

« C’est un nouveau refus des Britanniques d’appliquer les conditions de l’accord du Brexit malgré tout le travail entrepris ensemble.

« Je n’ai qu’un mot d’ordre : obtenir des permis définitifs pour nos pêcheurs comme le prévoit l’accord.

Un porte-parole du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra) a déclaré que l’approche du Royaume-Uni « a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l’Accord de commerce et de coopération (ACT) ».

« Le gouvernement a accordé 98% des demandes de licence des navires de l’UE pour pêcher dans nos eaux.

« Le TCA exige que les navires de l’UE cherchant à pêcher dans la zone 6-12 nm du Royaume-Uni aient des antécédents d’activité de pêche entre 2012 et 2016. Le Royaume-Uni a demandé des preuves de cette activité à la Commission européenne, en recevant certaines et en cherchant à plusieurs reprises, même en achetant données de positionnement disponibles dans le commerce pour construire une image complète.

« Nous continuons à travailler avec la Commission européenne et les autorités françaises et restons ouverts à l’examen de toute autre preuve à l’appui des demandes de licence restantes ».