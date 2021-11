L’expert Kevin Campbell estime qu’Arsenal devrait chercher à signer un joueur « incroyable » de Manchester United en janvier.

Les Gunners ont mal commencé la saison mais ont depuis changé les choses. Ils sont invaincus en Premier League depuis la défaite 5-0 contre Manchester City en août.

Les victoires contre Tottenham, Aston Villa et Leicester City les ont vus monter dans le classement. Ils occupent désormais la cinquième place, à six points du leader Chelsea.

Malgré le récent succès, Mikel Arteta envisage des renforts en janvier pour renforcer son équipe. Il est un fan de l’as de la Juventus Dejan Kulusevski, qui pourrait remplacer le flop de 72 millions de livres sterling Nicolas Pepe à l’aile droite.

Un nouvel attaquant sera également indispensable si Alexandre Lacazette a l’intention de quitter le nord de Londres. Alexandre Isak et Luka Jovic sont tous deux à l’étude pour le remplacer.

Campbell pense que les Gunners devraient également recruter un joueur habile de United qui n’a pas beaucoup d’opportunités sous Ole Gunnar Solskjaer.

« Il y a eu une rumeur sur van de Beek [to Arsenal]», a-t-il déclaré (via Manchester Evening News). « Il était incroyable à l’Ajax. Il est signé par Manchester United et ils ne le joueront pas. Je dis juste que c’est une rumeur.

« Je ne veux que ce qu’il y a de mieux pour Arsenal et je pense que van de Beek peut jouer s’il en a l’opportunité. Le garçon peut jouer.

« Il veut sortir. On ne sait jamais, peut-être qu’ils pourraient [loan him to Arsenal]. En fin de compte, à quoi bon avoir un joueur malheureux et évidemment, Ole n’a pas envie de lui.

«Je pense que ce jeune homme a une super capacité, a une bonne attitude, mais il a besoin de jouer. Il peut jouer n’importe où autour de ce milieu de terrain, il peut jouer en tenant, en huit et en attaquant. Encore une fois, nous avons quelqu’un qui est polyvalent.

Selon Fabrizio Romano, le milieu de terrain néerlandais a fixé à Ole Gunnar Solskjaer un délai de six semaines pour commencer à le jouer davantage. Si vous ne le faites pas, il semblerait qu’il cherche à déménager.

Arsenal compte déjà Emile Smith Rowe et Martin Odegaard comme meneurs de jeu dans son équipe. Mais capturer van de Beek leur apporterait sans aucun doute plus de qualité.

La seule pierre d’achoppement peut être la volonté de Man Utd de signer une sortie. Ils ne voudront pas améliorer un rival anglais, surtout lorsque l’équipe d’Arteta est déjà au-dessus d’eux dans le tableau.

Ramsdale a amélioré les « introvertis » d’Arsenal – Wright

Pendant ce temps, l’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright a fait l’éloge du gardien Aaron Ramsdale.

Des questions ont été soulevées lorsqu’il est arrivé pour 30 millions de livres sterling de Sheffield United. Mais l’Anglais a déjà usurpé Bernd Leno et réalisé l’un des meilleurs arrêts de la saison.

Sur Ramsdale, Wright a déclaré: «Je pense qu’ils doivent être encore plus surpris de ce qu’il apporte à ce vestiaire.

« Vous pouvez le voir quand il joue. Ce que vous voyez, c’est comment les joueurs viennent continuellement autour de lui.

« C’est un rallye et c’est quelque chose dont Arsenal avait besoin. Les gens parlaient constamment d’Arsenal quand ça n’allait pas bien [that there was] pas de meneurs, pas de personnages dans le vestiaire.

« C’est un groupe de joueurs très introverti et il semble faire ressortir le meilleur de ces joueurs. »

