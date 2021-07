Date limite Samsung Cloud : migrez vos fichiers maintenant

La date limite pour que de nombreux clients Samsung migrent leurs fichiers hors du service de stockage en nuage de la marque de l’entreprise approche à grands pas.

Auparavant, Samsung Cloud permettait aux utilisateurs de stocker une gamme de données hors appareil, libérant ainsi un stockage local pour les applications. Mais la société réduit désormais le service, supprimant la possibilité de stocker tout sauf des éléments légers, tels que des contacts, des éléments de calendrier et des notes.

Le processus de résiliation progressive a été divisé en deux volets, en fonction de l’emplacement géographique des utilisateurs. Les membres du groupe 1, qui couvre le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et une grande partie de l’Europe, ont jusqu’à la fin de la journée pour utiliser un outil de migration OneDrive automatisé qui fera le gros du travail.

Arrêt de Samsung Cloud

À l’origine, Samsung avait fixé au 31 mars la date limite pour que les membres du groupe 1 retirent leurs données de Samsung Cloud, mais a décidé d’offrir aux utilisateurs trois mois supplémentaires pour prendre les dispositions nécessaires. Cependant, rien n’indique que la société proposera une autre extension.

Les membres du groupe 1 devraient déjà avoir reçu une notification les invitant à activer le processus de migration OneDrive automatisé. Cela transférera non seulement tous les fichiers Samsung Cloud dans OneDrive, mais augmentera également la capacité de leur compte de 5 Go à 20 Go.

Cependant, l’offre étendue de stockage OneDrive expirera après un an. Après cela, les utilisateurs devront soit payer pour augmenter leur capacité de stockage dans le cloud, soit transférer leurs données sur un disque dur externe, un SSD portable ou un autre service de sauvegarde dans le cloud.

Si la date limite de ce soir n’est pas respectée, le groupe 1 aura jusqu’au 30 septembre pour télécharger manuellement ses données Samsung Cloud sur son appareil ou son ordinateur et ne pourra pas réclamer de capacité OneDrive supplémentaire. Après cette date, toutes les photos et tous les fichiers contenus dans Samsung Cloud seront supprimés et ne pourront plus être récupérés.

Les clients Samsung appartenant au groupe 2, qui couvre une grande partie de l’Asie, de l’Afrique et du Moyen-Orient, ont eu un peu plus de temps pour jouer avec. Ces utilisateurs ont jusqu’au 30 septembre pour décaler leur date sur OneDrive et jusqu’au 29 novembre pour effectuer un téléchargement manuel.