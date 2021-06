Date Tyson Fury vs Deontay Wilder 3: heure de début au Royaume-Uni, undercard et dernières nouvelles sur le choc de la trilogie le mois prochain

Les rivaux poids lourds Tyson Fury et Deontay Wilder devraient se battre pour la troisième fois cet été.

Fury a produit l’une des meilleures performances de boxe poids lourds jamais réalisées pour détruire Wilder en février 2020 et redevenir champion du monde.

Deontay Wilder et Tyson Fury devraient s’affronter pour la troisième fois cet été

“The Gypsy King” a dominé leur revanche à Las Vegas dès la première cloche, terrassant son adversaire à plusieurs reprises avant que son coin ne jette l’éponge.

La victoire de Fury a conduit à des appels pour qu’il affronte son compatriote superstar britannique Anthony Joshua dans un énorme affrontement pour le titre incontesté.

Après de longs débats, une date et un lieu pour ce combat déterminant l’ère ont été fixés, mais les représentants de Wilder ont intenté une action en justice pour invoquer une clause de son contrat avec Fury afin d’obtenir un affrontement de trilogie.

Le camp de Fury avait pensé que cette clause était expirée, ce qui lui permettrait d’affronter Joshua.

Mais un juge d’arbitrage a statué en faveur de Wilder en mai et a ordonné aux deux anciens ennemis de se rencontrer à nouveau.

Fury cherchera maintenant à remporter une autre victoire et à garder ses rêves d’affronter AJ en vie tandis que Wilder cherchera à se venger.

Voici tout ce que nous savons sur l’énorme affrontement des poids lourds jusqu’à présent…

Fury vs Wilder 3: Date et heure

Fury devrait combattre Wilder pour la troisième fois le Samedi 24 juillet.

Il aura lieu à la capacité de 72 000 Stade Allegiant à Las Vegas, domicile de l’équipe de la NFL, les Raiders de Las Vegas. Aucune nouvelle sur la fréquentation des fans n’a encore été faite.

Comme il s’agira d’un événement à la carte à Vegas, les fans britanniques peuvent s’attendre à ce qu’il commence au plus tôt le 4h du matin le dimanche matin. Plus d’informations sur les heures de début suivront.

Les titres des poids lourds WBC et The Ring seront en jeu et le vainqueur pourrait alors affronter Anthony Joshua dans un énorme combat d’unification plus tard dans l’année.

Tyson Fury a complètement battu Deontay Wilder, le plaquant deux fois et forçant un arrêt au septième round

Tyson Fury a détruit Deontay Wilder en février 2020 Fury vs Wilder 3: Undercard

Plus à venir

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Tyson Fury (c) vs Deontay Wilder – Pour les titres poids lourds WBC et The Ring Fury vs Wilder 3: Qu’est-ce qui a été dit?

Tyson Fury: «Vous vous faites écraser. Quand je dis écrasé, je veux dire écraser, écraser, écraser, bang.

« Vous êtes assommé. Fin de. Un tour, tu y vas. J’ai ton âme, ton mojo, tout.

Deontay Wilder : « Vous ne voulez pas manquer celui-ci. Mon état d’esprit est tellement différent en ce moment. Même en ce moment, je n’ai même pas l’impression d’être là.

«Ma mentalité est – vous avez envisagé de blesser une personne si gravement, au point que vous vouliez la défigurer pour que sa mère ne sache même pas qui il était.

« Quand vous avez pensé à cela, comme si vous vouliez le décapiter de toutes les manières possibles, c’est comme ce truc prémédité.

«Quand je le verrai, je vais adorer voir ce que je ressens et ce que je pense, comment mes sens changent quand il est dans mon environnement. J’ai contemplé, prémédité la coqueluche de cet homme.

« Maintenant que nous avons un rendez-vous, l’entraînement a été encore plus intense.

« Ces autres camps, même s’ils étaient intenses, nous n’avions aucun guidage, aucune ETA, nous savions juste que nous voulions rester en forme… Maintenant, cela signifie quelque chose maintenant. C’est certain maintenant.

« Il n’y a nulle part où fuir, nulle part où se cacher, tu dois passer par moi. Le puncheur le plus dur de la division des poids lourds, probablement de l’histoire, et je vais continuer à le faire.

Un affrontement entre Tyson Fury et Anthony Joshua a été écarté pour cet été Fury vs Wilder 3 : Tale of the tape

Fureur – Wilder

Nationalité : britannique – américaine

Âge : 32 – 35 ans

Hauteur : 6 pi 9 – 6 pi 7

Position : Orthodoxe – Orthodoxe

Portée : 85 pouces – 83 pouces

Fiche : 30-0-1 – 42-1-1

KO : 21 – 41

Tours : 193 – 150

Débuts : 08/12/2013 – 22/10/2009

Surnom : Gypsy King – Bombardier de bronze