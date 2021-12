dates à considérer

31/12/2021 à 09:02 CET

JL Ferrer

Ci-dessous, nous vous proposons un calendrier environnemental pour 2022 dans lequel vous pouvez voir, mois par mois, les principaux événements et dates des journées mondiales consacrées à des aspects spécifiques de l’environnement. Ce sont des dates à réfléchir et à prendre en compte dans la nouvelle année.

janvier

17. Anniversaire de l’accident de Palomares (Almeria, 1966). Ce jour-là, deux avions de l’USAF sont entrés en collision accidentellement en survolant cette ville et ont perdu quatre bombes thermonucléaires qui sont tombées sur la côte. Ils n’ont pas explosé, mais les niveaux de radioactivité dans la région ont augmenté de façon alarmante.

26. Journée mondiale de l’éducation à l’environnement. Dédié à stimuler l’enseignement du contenu environnemental à tous les niveaux éducatifs pour promouvoir la connaissance de la nature.

28. Journée mondiale pour la réduction des émissions de CO2. Date fixée par l’ONU pour sensibiliser la population et les institutions à l’urgence de réduire les émissions polluantes dans l’atmosphère.

février

deux. Journée mondiale des zones humides, dédié à la promotion de la connaissance de ces écosystèmes, essentiels pour de nombreuses espèces animales et végétales.

17 à 23. Semaine de lutte contre la précarité énergétique. 23% des ménages espagnols sont menacés de précarité énergétique, en raison des coûts de ce bien de base.

Mars

3. Journée mondiale de la vie sauvage, dédié à la promotion de l’intérêt pour toutes les formes d’animaux sauvages sur la planète.

5. Journée mondiale de l’efficacité énergétique, pour faire connaître les systèmes d’économie d’énergie et améliorer leur utilisation.

Onze. Anniversaire de l’accident nucléaire de Fukushima (Japon, 2011). À la suite d’un fort tremblement de terre et d’un violent tsunami, la centrale a subi plusieurs explosions qui ont provoqué la libération de radioactivité. Des milliers de personnes ont été évacuées.

14. Journée internationale d’action pour les rivières. Créé pour diffuser l’importance des systèmes fluviaux dans les écosystèmes.

Spatule commune dans le Delta de l’Èbre | Pixabay

vingt. Semaine sans pesticides. Il s’agit d’une semaine dédiée à l’information sur les risques que les pesticides utilisés en agriculture présentent pour la santé et l’environnement.

vingt-et-un. Journée internationale des forêts o Journée mondiale de la forêt. Date de réflexion sur l’importance des massifs forestiers dans la conservation de l’équilibre écologique planétaire et son importance dans la biodiversité.

22. Journée mondiale de l’eau. Faire connaître la situation de cette ressource de base et l’importance de sa préservation.

24. Anniversaire de l’accident de l’Exxon Valdez (Alaska, 1989). Ce jour-là, ce pétrolier s’est échoué au large d’Alaka et a déversé 37 000 tonnes d’hydrocarbures et pollué plus de 2 000 kilomètres de côtes.

28. Anniversaire de l’accident de Three Mile Island (États-Unis, 1979). Cette centrale nucléaire a subi une fusion partielle de son cœur et a libéré de grandes quantités de radioactivité. Les autorités assurent qu’il n’y a eu aucun décès, mais des experts indépendants soulignent un nombre élevé de cancers parmi la population.

avril

17. Journée mondiale de la lutte paysanne. A cette date, hommage est rendu aux paysans et aux paysans qui ont offert leur vie pour un monde meilleur, pour la Réforme Agraire et la Souveraineté Alimentaire, dans la défense et le soin de la nature.

vingt. Accident de plate-forme pétrolière BP dans le golfe du Mexique (2010). La défaillance d’un puits a fait exploser la plate-forme « Deepwater Horizon », qui a déversé 800 millions de litres d’hydrocarbures en plus de 80 jours.

Accident de plate-forme pétrolière | PA

22. Jour de la Terre. Dédié à la promotion de la protection de la planète d’un point de vue environnemental.

26. Anniversaire de l’accident nucléaire de Tchernobyl (Ukraine, 1986). La centrale nucléaire de cette ville a explosé et a libéré une grande quantité de rayonnement dans l’atmosphère, qui s’est propagée à l’Europe. Il y a eu 31 décès directs dus à l’accident, mais il existe toujours une controverse sur le nombre total de décès dus à des maladies déclenchées par les radiations.

29. Journée internationale de sensibilisation contre le bruit. Dédié à stimuler l’importance de réduire la pollution sonore dans les centres urbains.

29 Anniversaire de la déclaration de Cabrera (Îles Baléares) en tant que parc national.

Peut

2ème samedi de mai. Journée mondiale des oiseaux migrateurs. Sensibiliser à l’importance de protéger ces types d’oiseaux, ainsi que leurs parcours et écosystèmes.

vingt. Journée mondiale des abeilles. Dédié à la diffusion de l’importance de ces insectes dans la pollinisation des fleurs et le maintien de la vie sur la planète.

22. Journée mondiale de la biodiversité. Informer sur la diversité des formes de vie sur notre planète et l’importance d’une telle richesse.

24. Journée européenne des parcs. Dédié aux différents espaces naturels protégés, tels que les parcs naturels, les parcs nationaux, les réserves naturelles, etc.

Paysage forestier | Pixabay

juin

3. Journée mondiale du vélo. Promouvoir ce moyen de transport propre et durable.

5. Journée mondiale de l’environnement, pour sensibiliser à l’importance de préserver l’environnement.

8. Journée mondiale des océans. Dédié à la protection des mers.

17. Journée mondiale contre la désertification et la Sécheresse.

vingt-et-un. Dimanche. Destiné à informer sur les bienfaits que l’Humanité tire de cette étoile, notamment sous forme d’énergie.

24. Journée internationale contre la pollution électromagnétique. Informer sur les risques pour la santé d’une exposition continue aux champs électromagnétiques, notamment des lignes à haute tension.

28. Journée mondiale de l’arbre. Dédié à la promotion de la connaissance des fonctions environnementales des arbres.

juillet

3. Journée internationale sans sacs en plastique. Destiné à sensibiliser à la nécessité d’éviter l’utilisation de ces éléments.

22. Anniversaire du premier Parc National d’Espagne (Picos de Europa, 1918). Son premier nom était Parc national de la montagne Covadonga et en 1995, il a été étendu aux Picos de Europa.

26. Journée internationale pour la défense des mangroves. Journée consacrée à vanter la pertinence environnementale de ces écosystèmes.

28. Anniversaire de la loi espagnole sur le littoral (1988). Un règlement approuvé à l’unanimité et qui était la clé de la préservation du littoral national.

août

6. Anniversaire de la bombe d’Hiroshima (1945).

9. Journée internationale des populations autochtones. Dédié à la sensibilisation à la situation des communautés indigènes de la planète, victimes de la destruction de leurs habitats.

29. Journée internationale contre les essais nucléaires. Pour protester contre les essais d’armes atomiques en temps de paix.

Essai nucléaire | Efe

septembre

sept. Journée internationale de l’air pur. Récemment créé par l’ONU pour sensibiliser à la nécessité de lutter contre la pollution de l’air.

16. Journée internationale pour la protection de la couche d’ozone. Destiné à rappeler l’importance de cette partie de notre atmosphère, qui se redresse encore.

vingt-et-un. Journée internationale de la paix. Promouvoir la culture de la paix et contre les conflits de guerre.

vingt-et-un. Journée internationale contre les plantations d’arbres en monoculture. Dédié à la sensibilisation aux dommages causés à l’écosystème par les plantations industrielles.

22. Journée européenne sans voiture. Stimuler la mobilité durable et les transports publics.

26. Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires. Jour pour exiger que les gouvernements suppriment complètement ce type d’armement.

29. Journée internationale contre le gaspillage alimentaire. Sensibiliser au gaspillage alimentaire qui se produit sur la planète.

Octobre

Premier week-end d’octobre. Journée mondiale des oiseaux. Dédié à la diffusion de l’importance des espèces d’oiseaux.

19. Anniversaire de l’accident de Vandellós I (Tarragone, 1989). Un incendie s’est déclaré dans la zone des turbines, classé en incident de niveau 3 (« incident majeur »), mais il n’a pas émis de radioactivité.

29. Journée mondiale de la diminution. Journée dédiée à la lutte contre la croissance économique galopante qui menace le bien-être social et l’environnement.

novembre

13. Accident de pétrolier Prestige (2002). Le navire transportait 77 000 tonnes de pétrole lorsqu’il a coulé au large des côtes galiciennes. Des milliers de bénévoles ont participé aux efforts de nettoyage du rivage.

vendredi suivant le quatrième jeudi de novembre. Journée internationale contre le consumérisme. Journée sans achats.

vingt. Déclaration de Cabañeros comme parc national (Année mille neuf cents quatre-vingts-quinze). Cette zone de Castilla-La Mancha avait été utilisée comme champ de tir par l’aviation militaire espagnole.

décembre

5. Journée internationale pour la conservation des sols. Destiné à faire prendre conscience de la pertinence de ce médium et de sa bonne conservation.

Onze. Journée mondiale de la montagne, sur la nécessité de préserver ces écosystèmes.

31. Anniversaire du réservoir de Riaño (Léon, 1987). Cet ouvrage public a enseveli sous les eaux un total de neuf communes, dont la population a été expulsée de force et leurs maisons, démolies.

Riaño, avant de disparaître | Agences