Dates clés NBA, les franchises continuent de se renforcer

09/03/2021 à 11:05 CEST

pari

Comme chaque saison la NBA planifie méticuleusement son calendrier pour nous offrir le meilleur les meilleurs jours, ils ne cousent pas sans fil.

Ce cours de basket-ball commence tôt le matin de mardi 19 octobre avec la confrontation entre le champion actuel et le principal prétendant. Ou ce qui revient au même, la répétition de la fin de l’Est entre Milwaukee et Brooklyn et avec un parfum de vengeance de la part des Filets, qui est tombé à cause de blessures, cette chaussure Durant marchant sur la ligne 3 …

et le bon “faire” du Chevreuils.

Bien qu’ayant récupéré son Trois grands ils ne semblent pas commencer comme favoris pour ce match [1.9]. Les choses semblent différentes pour la bague. Nets remporte le titre un [3.3].

Cette même nuit “première” il y aura une session continue, car plus tard ce sera le tour d’un autre grand match. Les super endurcis, mais aussi les super vétérans Lakers de Lebron, UN D et Westbrook avant le Guerriers de Curry, D. Vert et (espérons-le) une récupération Klay. L’état de forme de KT, après 2 ans de blessure, sera la clé pour savoir si le Guerriers ils aspirent à nouveau à tout gâcher. Les Lakers font partie des favoris [1.42]

Mais s’il y a toujours un plat principal pour le jour de l’ouverture, pour le jour de Noël il y a un premier et un deuxième plat, un dessert, une boisson et un cigare. La chose commencera par un Knicks-Faucons, les visages se revoient comme en playoffs, mais cette fois ceux de la grosse pomme avec Fournier et K. Walker. Deux anciens joueurs de certains celtiques qui jouera ensuite contre le Chevreuils de Anteto, qui sont les favoris de longue date [1.32].

Soleils-Guerriers et Utah Dallas compléter ça “menu” rêveur avec l’assiette étoile, Filets Lakers-Brooklyn, la finale tant attendue par presque tout le monde pour cette prochaine saison. Jeu pour lequel les Angelenos semblent avoir un avantage… si les blessures sont permises ou permises [1.84].

Le marché n’arrête pas de bouger

Mais avant le début du show, les franchises continuent de s’armer jusqu’aux dents. C’est le cas de Filets, il semble que cela ne leur suffit pas Trois grands comment effrayant. Ils ont été réalisés avec deux luxes “secondaires”, tels que P. Mills et P. Milsap et ils pourront compter sur un miraculeusement récupéré Lamarcus aldridge.

Les Lakers Ils ont construit une équipe pour gagner le ring en ce moment, l’arrivée de joueurs de qualité éprouvée ne s’explique pas autrement, mais de retour de tout comme Carmelo, Ariza ou Howard. Qui à côté de Westbrook, Lebron et UN D Ils forment la plus vieille équipe de la ligue.

D’autres qui ont déménagé, mais pour d’autres raisons, font partie de nos “Marine d’Espagne”. Ricky Il a été transféré à Cleveland dans un autre mouvement que le Catalan n’aimait pas du tout. Cas similaire à celui de Juancho et les Grizzlis, on verra s’il finit par jouer avec S. Aldama ou le destin lui réserve un avenir meilleur.