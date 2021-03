Dates d’admission au KV 2021: les inscriptions au Kendriya Vidyalaya Classe I commencent à partir du 1er avril, vérifiez les détails

Les enfants des membres des forces armées ont le droit d’être admis dans les Kendriya Vidyalayas, tandis que les étudiants de la population civile sont admis en fonction du nombre de sièges vacants dans chaque norme.

Les admissions à Kendriya Vidyalaya pour les premiers élèves standard commenceront à partir du 1er avril. Kendriya Vidyalayas, qui sont des écoles appartenant au gouvernement central affiliées à la CBSE, sont comptées parmi les meilleures écoles publiques de l’Inde où chaque année des milliers de parents essaient d’obtenir leur étudiants admis en raison d’une meilleure qualité de l’enseignement. L’inscription en ligne pour l’admission à la classe I débutera du début du mois d’avril et durera jusqu’au 19 avril 2021, conformément au communiqué publié par le ministère de l’Éducation de l’Union.

Alors que l’inscription à l’admission pour les étudiants de la classe I se fera en ligne, l’inscription pour l’admission en classe II et au-dessus se fera hors ligne, a ajouté le communiqué. Les inscriptions hors ligne pour les admissions en classe II et au-dessus commenceront à partir du 8 avril 2021 et dureront jusqu’au 15 avril 2021. Les admissions en classe II et au-dessus se feront sur la base du nombre de sièges vacants dans chaque classe dans une école particulière .

Pour plus d’informations sur l’admission, les parents et les étudiants peuvent se connecter sur le site officiel du Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in. Une application Android a également été développée pour fournir des informations relatives aux admissions. L’application peut être téléchargée depuis le Play Store et toutes les informations relatives aux admissions peuvent être vérifiées à la fois sur le site Web et sur l’application mobile Android.

Les Kendriya Vidyalayas, qui sont au nombre de 1247 dans tout le pays, ont été envisagées pour venir en aide aux enfants du personnel des forces armées qui sont transférés d’une partie du pays à une autre, ce qui nuit fréquemment à l’éducation de leurs enfants. Les enfants des membres des forces armées ont le droit d’être admis dans les Kendriya Vidyalayas, tandis que les étudiants de la population civile sont admis en fonction du nombre de sièges vacants dans chaque norme.

