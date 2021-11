Dates de la Coupe du monde du Qatar 2022, calendrier, couverture télévisée, décalage horaire, stades et plus

Des travaux sont en cours au Qatar avant la Coupe du monde de l’année prochaine (Crédits : .)

La Coupe du monde du Qatar n’est maintenant que dans un an, incroyablement, avec l’événement unique qui débutera le 21 novembre 2022 dans des circonstances très différentes des autres éditions du tournoi.

Il y a beaucoup de différences, mais beaucoup resteront également les mêmes, malgré le fait que la Coupe du monde se joue en hiver plutôt que pendant l’été étouffant du Qatar.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Qatar2022, un an après son lancement.

Qatar 2022 dates et calendrier

Le tournoi se déroule du 21 novembre au 18 décembre 2022.

Les phases de groupes se terminent le 2 décembre avec les huitièmes de finale 2-6, les quarts de finale 9-10, les demi-finales 13-14 et la finale le 18 décembre.

Le tirage au sort final est prévu le 1er avril 2022 à Doha, au Qatar, avant les barrages interconfédéraux qui se tiendront en juin.

Couverture télévisée de la Coupe du monde au Royaume-Uni

Comme d’habitude, la BBC et ITV partageront la couverture de la Coupe du monde.

Quel est le décalage horaire ?

Le Qatar a trois heures d’avance sur le Royaume-Uni en novembre, avec le coup d’envoi des matchs à 10h, 13h, 16h et 19h, heure du Royaume-Uni pendant la phase de groupes et 15h et 19h en phase à élimination directe.

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde

Les billets d’admission générale seront disponibles sur le site Web de la FIFA, bien que tout ce que ce site indique actuellement est : « Les informations concernant la billetterie pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ seront disponibles en temps voulu.

« Veuillez consulter cette page régulièrement pour d’autres mises à jour. »

Il y a déjà des billets d’hospitalité disponibles ici.

Quelles équipes sont déjà qualifiées ?

Qatar Allemagne Danemark Brésil France Belgique Croatie Espagne Serbie Angleterre Suisse Pays-Bas Argentine

L’Angleterre a réservé sa place au Qatar cette semaine (Photo: .)

Qu’arrive-t-il à la Premier League et à la Ligue des champions pendant la Coupe du monde ?

Il n’y aura pas beaucoup de place avant ou après la Coupe du monde pour les joueurs de Premier League, les matchs devant s’arrêter après le week-end du 12 novembre et reprendre le lendemain de Noël 2022.

La saison devrait commencer un peu plus tôt (6 août 2022) et se terminer un peu plus tard (28 mai 2023) que la saison en cours.

Il n’y a pas eu d’annonce sur la reprogrammation de la Ligue des champions autour de la Coupe du monde, bien que la finale 2023 soit prévue le 27 mai à Munich, soit un jour plus tôt qu’en 2022, donc l’UEFA ne prolongera pas sa saison à cause du Mondial. Tasse.

Quelle sera la température au Qatar pendant la Coupe du monde ?

La température en novembre et décembre au Qatar est susceptible d’être parfaitement adaptée pour jouer au football, contrairement à ce qui se passait en juillet.

WeatherAndClimate.com rapporte que la température maximale en novembre à Doha est de 30°C, avec un minimum de 20°C, avec un maximum de 25°C et un minimum de 16°C en décembre.

Quels stades seront utilisés ?

Il y a huit stades utilisés au Qatar, avec le match d’ouverture au stade Al Bayt et la finale au stade Lusail.

Stade Lusail, Lusail : Capacité : 80 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

1x quart de finale

1x demi-finale

Final

Lusail Stadium en construction en février (Photo: .)

Stade Al Bayt, Al Khor : Capacité : 60 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

1x quart de finale

1x demi-finale

Stade Al Janoub, Al Wakrah : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

Stade Ahmad Bin Ali, Al Rayyan : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

Stade international Khalifa, Doha : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

Match pour la troisième place

Education City Stadium, Doha : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

1x quart de finale

Stade Ras Abu Aboud, Ras Abu Aboud : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

Stade Al Thumama, Doha : Capacité : 40 000

5x matchs de groupe

1x huitièmes de finale

1x quart de finale



