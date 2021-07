Dates de réapprovisionnement de la PS5: Sony Direct, Best Buy, GameStop et Target – quand l’acheter

Confiance et crédibilité

Le réapprovisionnement de la PS5 chez Sony Direct est en ligne aujourd'hui et les personnes qui l'obtiennent sont des adeptes de notre 24/7 La PS5 réapprovisionne le tracker Twitter Matt Swider, qui a aidé plus de 58 000 personnes à sécuriser une console de nouvelle génération et vous enverra une alerte lorsque la PS5 sera en stock la prochaine – si vous suivez son compte et activez les notifications. Nous suivons la PS5 chez Best Buy, GameStop et Target – une douzaine de détaillants aux États-Unis. Si vous manquez le réapprovisionnement Sony Direct PS5 aujourd'hui, nous soupçonnons également qu'un réapprovisionnement Walmart PS5 se produira bientôt, car cela fait un mois que personne n'a pu acheter la PS5 là-bas.

Quand la PS5 sera-t-elle réapprovisionnée ?

N'achetez pas auprès d'autres utilisateurs de Twitter – qui sont toutes des arnaques. N'achetez que dans les magasins américains. Personne ne vendra légitimement une PS5 pour seulement 550 $.

Cliquez sur l'alerte GameStop de réapprovisionnement PS5 que Matt Swider a envoyée la semaine dernière jeudi.

Mettre à jour: Il n’y a pas de Newegg Shuffle PS5 aujourd’hui dans le cadre de la loterie de produits populaires du détaillant de composants PC. Cependant, nous continuerons à mettre à jour quotidiennement au cas où il apparaîtrait.

Les dates et les heures de réapprovisionnement de Best Buy PS5 ont été un peu partout récemment, mais nous avons vu la PS5 en stock chaque semaine – du moins pendant les semaines non fériées (le 4 juillet, Best Buy n’avait aucune console PS5 à vendre). C’est la bonne nouvelle.

La mauvaise nouvelle est que Best Buy l’a fait dans le passé: réapprovisionnement hebdomadaire du PS5 Disc et PS5 Digital Edition pendant une longue période, puis plusieurs semaines d’affilée sans que la PS5 soit à vendre.

C’est pourquoi nos alertes de suivi en direct et de suivi Twitter sont devenues si précieuses pour les gens. Cela peut arriver à tout moment et il se peut qu’il ne soit pas possible de commander en ligne parce que votre magasin Best Buy local devait avoir des stocks provenant d’un entrepôt régional. Cela signifie que tous les emplacements n’auront pas d’inventaire même en cas de réapprovisionnement. La meilleure solution est de se tenir au courant des alertes.

Prochain réapprovisionnement Sony Direct PS5 : C’est arrivé seulement une ou deux fois par mois récemmentDernière date de réapprovisionnement de Sony Direct PS5 pour les invitations par e-mail : Vendredi 17 juillet à 15 h HEDernière file d’attente virtuelle Sony Direct pour tout le monde : Mercredi 16 juin à 17h HAEComment acheter la PS5 de Sony Direct : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Le réapprovisionnement Sony Direct PS5 a récemment été limité aux personnes qui reçoivent une invitation par e-mail de Sony, et c’est exactement ce qui s’est passé hier, le 16 juillet. On ne sait pas comment obtenir cette invitation Sony Direct autre que d’être un utilisateur PSN actif (ce qui est gratuit) et avoir un peu de chance. Auparavant, à partir du 16 juin (donc il y a un mois), la file d’attente virtuelle de Sony Direct s’ouvrait à tout le monde à 17 heures HAE. Mais cela ne s’est pas produit au cours des deux dernières files d’attente sur invitation uniquement.

Matt vous avertira toujours lorsque les invitations par e-mail Sony Direct seront envoyées, juste au cas où vous ne les verriez pas dans votre boîte de réception. Sans ces alertes Twitter, un certain nombre de personnes ont répondu qu’elles n’auraient pas regardé à temps autrement. Les invitations par e-mail sont généralement envoyées un peu moins de 48 heures avant le réapprovisionnement réel de Sony Direct PS5.

Réapprovisionnement GameStop PS5 : tous les 10 à 15 jours (ça fait 3)

Prochaine date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Probablement tard cette semaine ou la semaine prochaineDernière date de réapprovisionnement de GameStop PS5 : Jeudi 16 juillet à 11h HAEComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

La date de réapprovisionnement de GameStop PS5 est tous les sept et 15 jours, et jusqu’à présent, cela ne fait que cinq jours que le détaillant de jeux a eu la PS5 en stock aux États-Unis. Les acheteurs du dernier réapprovisionnement du jeudi 16 juillet ne font que recevoir leurs commandes de consoles PS5 par la poste. GameStop est à retenir car il propose des offres groupées ; cela décourage les revendeurs qui ne peuvent pas facilement profiter des jeux et accessoires facilement disponibles, et c’est une bonne chose pour les vrais joueurs qui sont toujours à la recherche d’une console PS5. GameStop limite également l’accès anticipé à ses événements de réapprovisionnement PS5 à ses membres Power Rewards Pro, qui coûte 15 $ par an, ce qui réduit encore plus le nombre d’utilisateurs.

Selon ce calendrier, le prochain réapprovisionnement de la PS5 chez GameStop devrait être tard cette semaine (du mercredi au vendredi) ou au début de la semaine suivante (du lundi au mercredi), si le détaillant de jeux américain s’en tient à son modèle habituel qui a été utilisé pendant une grande partie de 2021.

Recherchez une alerte pour le réapprovisionnement GameStop PS5 similaire à celui-ci.

Prochaine date de réapprovisionnement de Walmart PS5 : pourrait être le jeudi 22 juillet à 15 h HAEModèle de réapprovisionnement cohérent : Presque toujours un jeudi – mais pas tous les jeudisDernière date de réapprovisionnement mineure de Walmart PS5 : Jeudi 1er juillet à 15 h HAEDernière date de réapprovisionnement majeure de Walmart PS5 : Jeudi 17 juin à 15 h HAEComment acheter la PS5 chez Walmart : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

La date et l’heure de réapprovisionnement de Walmart PS5 sont le 22 juillet à 15 h HAE, si le détaillant s’en tient à son schéma habituel de lancement de nouvelles commandes un jeudi (mais pas tous les jeudis). Nous n’avons pas vu de réapprovisionnement de la PS5 sur Walmart la semaine dernière, alors que Nintendo se précipitait avec les précommandes Nintendo Switch OLED et contrôlait le récit.

Cela signifie que tout inventaire de consoles PS5 que Walmart a construit sortira un autre jour, et si la chaîne de vente au détail américaine a fait des réapprovisionnements le jeudi après-midi (presque toujours à 15 heures HAE), alors il y a de fortes chances que ce soit cette semaine.

Réassort Antonline PS5 : deux réassorts PS5 la semaine dernière

Il y a eu deux événements de réapprovisionnement PS5 à Antonline la semaine dernière : un mercredi et un autre le vendredi 16 juillet pour un pack géant rempli de jeux. Vous allez dépenser plus d’argent, mais les jeux et accessoires sont souvent inclus dans ces

La bonne chose à propos du réapprovisionnement d’Antonline PS5 est que tout est à sa valeur nominale, vous ne payez donc pas de prime pour la console comme vous le feriez pour un revendeur. Le site de vente au détail ne dérange pas avec le bouton d’ajout au panier (ce qui signifie qu’une fois les commandes ouvertes, le processus de paiement est premier arrivé, premier servi) et Antonline expédie la PS5 rapidement. Il ne dure que deux minutes en stock, vous aurez donc besoin de nos alertes.

🚨🚨🚨Réapprovisionnement PS5 🐜 ANTonline 🐜♻️RT this + suivez @mattswider pour des mises à jour instantanées Xbox et PlayStation 5Toutes les options de pack PS5 https://t.co/JSyVr0ZiGzPro Astuce : les packs sont plus élevés en $, oui, mais ils restent en stock plus longtempsJuillet 16, 2021

Prochaine date de réapprovisionnement cible PS5 : Probablement la semaine prochaine ou la semaine d’aprèsDernière date de réapprovisionnement de Target PS5 : Vendredi 9 juillet à 7 h 07 HAEComment acheter la PS5 sur GameStop : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Mettre à jour: Nous pouvons signaler en exclusivité que les magasins Target individuels ont en moyenne environ trois consoles dans l’arrière-boutique, et que d’autres doivent entrer avant qu’il y ait un réapprovisionnement. Le dernier réapprovisionnement de Target PS5 a eu lieu il y a moins de deux semaines, nous ne nous attendons donc pas à ce qu’il y en ait un autre avant une semaine ou deux (à moins qu’il ne s’agisse d’une très petite baisse de PS5).

Pour vous donner le contexte : Target a passé trois semaines sans réapprovisionnement de la PlayStation 5, il est donc prudent de supposer qu’il lui faut bien plus d’une semaine pour déplacer les stocks dans ses entrepôts et vers les magasins individuels. Il y a eu quelques réapprovisionnements Target PS5 Digital lundi et mardi, la théorie étant que ce sont les magasins qui ont reçu des expéditions tardives de réapprovisionnement la semaine dernière.

En 2021, la date de réapprovisionnement de Target PS5 a toujours été un mercredi ou un jeudi – sauf la semaine dernière où cela s’est produit un vendredi (peut-être à cause du jour férié du 4 juillet). C’est aussi généralement à 7h40 HAE, mais le disque PS5 a été mis en vente plus tôt: 7h07 HAE. C’est pourquoi nous envoyons des alertes pour que vous n’ayez pas à vérifier.

Prochaine date de réapprovisionnement de Newegg PS5 : Chaque semaine ou deux dans le Newegg ShuffleDernière date de réapprovisionnement de Newegg PS5 : Vendredi 17 juillet à 11h HAEComment acheter la PS5 au Sam’s Club : Suivez notre compte de suivi de réapprovisionnement PS5

Mettre à jour: Il y avait une PS5 en stock chez Newegg vendredi dans le cadre de son Newegg Shuffle, une loterie de produits populaire où vous pouvez acheter des technologies recherchées aux États-Unis. C’était parmi beaucoup de stock de GPU RTX.

Newegg Shuffle est l’endroit où trouver le véritable réapprovisionnement Newegg PS5, et non les pages de produits de console individuelles du détaillant de composants PC où les prix sont supérieurs au PDSF des revendeurs tiers. Remarque : la console PS5 ne fait pas toujours partie de la sélection. Nous enverrons une alerte tous les jours avant la fenêtre de deux heures pendant laquelle la période de Newegg Shuffle est ouverte pour les nouvelles entrées (généralement, l’heure est de 11 h HAE à 13 h HAE).

L’heure de réapprovisionnement du Sam’s Club PS5 est tôt le matin

La prochaine date de réapprovisionnement du Sam’s Club PS5 est probablement le mois prochain puisque nous venons de voir un réapprovisionnement tôt le matin de vendredi (jeudi soir pour certaines personnes sur la côte ouest des États-Unis). Nous ne voyons pas le Sam’s Club proposer de nombreux packs PS5 d’une semaine à l’autre, mais l’avantage pour ce magasin, par opposition à Costco, par exemple, est que vous n’avez pas besoin d’être membre – vous pouvez payer une somme modique pour acheter la console et passer à la caisse en tant qu’invité.

Les dates de réapprovisionnement du Sam’s Club étant si rares, nous ne conseillons pas de rester debout jusqu’à 1 h HAE tous les soirs afin d’accrocher la PS5. Cependant, cela a été la période la plus populaire du Sam’s Club depuis son lancement et nous enverrons une alerte via notre tracker Twitter comme celui que vous voyez ci-dessous.

Costco ne réapprovisionne pas souvent la PS5 – peut-être une fois par mois – et c’est limité aux membres Costco, ce qui est en fait une bonne chose si vous êtes un membre payant. Même alors, il vend ses offres groupées aussi rapidement que Best Buy, GameStop et Walmart. Cela est dû au fait que ses offres groupées sont à leur valeur nominale pour les jeux et accessoires. Vous aurez moins de trois minutes sur la plupart des dates de réapprovisionnement de Costco PS5 pour obtenir la console.

Nos alertes de réapprovisionnement PS5 pour Costco, comme celle ci-dessous, sont une bonne raison de suivre la PlayStation 5 avec nous sur Twitter. Il peut surgir à tout moment.

Les mises à jour de réapprovisionnement de la PS5 aux États-Unis se poursuivront jusqu’à ce que la console Sony soit dans les magasins et facilement disponible sur les étagères. Cela pourrait ne pas se produire en 2021 simplement parce que nous voyons toujours la demande via notre tracker Twitter de réapprovisionnement PS5 tous les jours, et dès le Black Friday et le Cyber ​​Monday, il y aura une augmentation de la demande juste à temps pour les vacances. Ainsi, les mois d’été aux États-Unis sont le meilleur moment pour acheter une PS5. Le tracker de réapprovisionnement de la PS5, Matt Swider, propose le même conseil en fonction de ce qu’il attend des précommandes Nintendo Switch OLED, qui sont plus facilement disponibles que la PS5 avant le lancement de la mise à niveau le 8 octobre, mais cela ne durera pas.