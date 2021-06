Dates de sortie des films à venir au Royaume-Uni : quand tous les nouveaux films sortiront en salles

Sorties de films en décembre 2021

Les vacances de Noël 2021 seront chargées avec plusieurs films de grande envergure qui sortiront au cours du dernier mois de l’année. Tout, de West Side Story à Spider-Man: No Way Home et The Matrix 4 à Downton Abbey 2 offrira aux cinéphiles de nombreuses options.

vendredi 3 décembre

Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City – Théâtre – Note à déterminer – Hannah John-Kamen, Tom Hooper

vendredi 10 décembre

West Side Story – Théâtre – Note à déterminer – Ansel Elgort, Rachel Zegler

vendredi 17 décembre

Spider-Man: No Way Home – Théâtre – Note à déterminer – Tom Holland, Benedict Cumberbatch

mercredi 22 décembre

The Matrix 4 – Cinéma, Streaming – Classement à déterminer – Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss

The King’s Man – Théâtre – Classement à déterminer – Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes

Downton Abbey 2 – Théâtre – Classement à déterminer – Dominic West, Michelle Dockery

vendredi 24 décembre

Clifford le grand chien rouge – Théâtre – Évaluation à déterminer – Darby Camp, Jack Whitehall