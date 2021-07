Dates de sortie des nouveaux films 2022: calendrier complet de tous les films à venir arrivant en 2022

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Si vous pensiez qu’Hollywood avait eu une année chargée en 2021, vous auriez certainement raison, mais vous devriez toujours entendre parler de la quantité vertigineuse de nouveaux films passionnants de 2022 à venir dans les salles, ou en streaming, ou même sur les deux options. Comme d’habitude, il y a beaucoup de films Marvel à attendre et encore plus de films DC, si vous pouvez le croire, et, bien sûr, d’autres genres traditionnels du médium (y compris des comédies romantiques comme Marry Me ou des thrillers de science-fiction comme la première des prochaines suites d’Avatar de James Cameron) peut être trouvée.

Ce qui suit est un emplacement unique pour tous les films qui sortiront en 2022 (que nous pouvons confirmer jusqu’à présent) et quand et où les attendre. Je suis sûr que je n’ai pas à vous dire que ces dates de sortie sont susceptibles de changer, alors assurez-vous de vérifier les changements dans le calendrier. Prendre plaisir!