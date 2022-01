Dates de sortie d’Oculus Quest Pro et Quest 3 et fuite d’une nouvelle technologie d’affichage

Brad Lynch, un analyste technique et VR, s’est rendu sur Twitter aujourd’hui pour révéler de nouvelles informations sur certains des prochains appareils VR de Meta. Il s’est principalement concentré sur les informations sur les écrans que Meta prévoit d’utiliser dans Quest Pro et Quest 3, mais il a également discuté d’autres spécifications pour les casques ainsi que de leurs délais de production.

Meta Cambria (Q2 2022) comprendra des écrans MiniLED. Objectif de vendre 3 millions d’unités HMD au cours de sa première année. La quête 3 devrait inclure uOLED. Meta a signé un accord pour construire des lignes de production pour ces écrans avec Changxin Technology Annonce/sortie de Connect 2023 peu de temps après — Brad Lynch | CES 2022 (@SadlyItsBradley) 4 janvier 2022

La fuite a affirmé que le Quest Pro, référencé sous le nom de Project Cambria dans le message de Lynch, utiliserait miniLED, un écran principalement utilisé dans les nouveaux téléviseurs et certains produits Apple. Cela devrait être bien meilleur que les objectifs LCD 1920 x 1832 du Quest 2, bien que nous ne sachions pas encore quelle résolution le Quest Pro utilisera.

Dans le dernier livestream Connect 2021, Zuckerberg a suggéré que le Quest Pro utiliserait une « optique pancake » pour « plier la lumière plusieurs fois » afin qu’ils puissent avoir un profil plus fin et plus léger. Cela, combiné au miniLED, devrait faire du Quest Pro une avancée majeure en termes de qualité visuelle.

Lynch dit que le Quest Pro est prévu pour le « T2 2022 », ce qui indique qu’il pourrait être lancé quelque part entre avril et juin de cette année. Selon les dernières rumeurs, le Quest Pro est un casque sans fil qui joue à tous les meilleurs jeux Quest 2, tout en ajoutant également des caméras pour le suivi du visage/des yeux et des contrôleurs tactiles mis à jour.

Quant au Quest 3, il est configuré pour utiliser uOLED, une version améliorée d’un écran OLED. Les OLED ont déjà été utilisés dans certains casques haute fidélité, mais le Quest 3 serait probablement le premier appareil grand public à utiliser la technologie d’affichage.

Lynch a également précisé que Meta avait déjà finalisé les détails de la production de l’uOLED avec la technologie Changxin et que l’appareil serait révélé dans un Meta Connect en 2023 et publié peu de temps après. Étant donné que les derniers Connects ont eu lieu en septembre ou octobre, cela suggère que le Quest 3 arrivera fin 2023.

Au-delà de l’affichage du Quest 3, Meta travaillerait également sur un chipset propriétaire pour l’appareil qui n’utilisera pas le processeur Snapdragon XR3 de Qualcomm, même s’il sera probablement disponible au moment où le Quest 3 entrera en production. Lynch dit que ce SoC personnalisé « se concentrera sur un GPU mieux conçu pour les charges VR ».

