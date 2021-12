Dates de sortie du Xbox Game Pass et des jeux avec Gold en décembre 2021

Les titres Xbox Game Pass et Games with Gold de décembre 2021 ont été révélés et les fidèles de Microsoft ont de nombreuses dates de sortie à anticiper.

Les fans attendent évidemment le plus la campagne Halo Infinite. Le retour de Master Chief est attendu depuis qu’il a été retardé il y a un an, et la bonne nouvelle est que son lancement imminent s’accompagne de goodies multijoueurs pour les abonnés Ultimate.

Alors que Master Chief est le grand cadeau de Noël sous le sapin, tous les autres cadeaux à côté sont également des titres fantastiques.

Sorties du Xbox Game Pass en décembre 2021

Vous trouverez ci-dessous les dates de sortie de tous les titres Xbox Game Pass de décembre 2021 :

ANVIL – 2 décembre (Conole et PC) Archvale – 2 décembre (Console, Cloud et PC) Final Fantasy XIII-2 – 2 décembre (Console et PC) Simulateur de tonte de pelouse – 2 décembre (Console, Cloud et PC) Rubber Bandits – 2 décembre (console, cloud et PC) Stardew Valley – 2 décembre (console, cloud et PC) Warhmmaer 40,000 Battlesector – 2 décembre (console, cloud et PC) Space Warlord Organ Trading Simulator – 7 décembre (console, cloud , et PC) Halo Infinite – 8 décembre (Console, Cloud et PC) One Piece Pirate Warriors 4 – 9 décembre (Console, Cloud et PC) Aliens Fireteam Elite – 14 décembre (Console, Cloud et PC) Parmi nous – 14 décembre (console)

Le plus grand nom de la liste ci-dessus est évidemment Halo Infinite. Cependant, Stardew Valley est l’un des meilleurs jeux de tous les temps et Among Us est un phénomène qui reste massivement populaire.

Final Fantasy XIII-2 est un plaisir coupable, One Piece Pirate Warriors 4 est quelque chose pour les fans d’anime, et Aliens Fireteam Elite est une bonne expérience avec des amis.

Jeux Xbox avec Gold Décembre 2021

Vous trouverez ci-dessous toutes les versions des jeux Xbox avec Gold de décembre 2021 :

The Escapists 2 – 1er décembre au 31 décembre Orcs Must Die – 1er décembre au 15 décembre Tropico 5 – 16 décembre au 15 janvier Insanely Twisted Shadow Planet – 16 décembre au 31 décembre

